Manchester City heeft zondag de koppositie in de Premier League verstevigd. De ploeg van coach Josep Guardiola won met 5-0 van Newcastle United en profiteerde zo van het gelijkspel van Liverpool zaterdag tegen Tottenham Hotspur (1-1). Eerder op de dag deed Everton uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie.

Door de overwinning heeft Manchester City nu drie punten voorsprong op nummer twee Liverpool. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Premier League.

City, waar Nathan Aké op de bank bleef, kwam tegen Newcastle in de negentiende minuut op voorsprong via Raheem Sterling. De aanvaller kopte raak nadat João Cancelo een prachtige pass van Ilkay Gündogan met het hoofd had teruggelegd.

Zeven minuten voor rust verdubbelde City de marge. Aymeric Laporte profiteerde van geklungel van Newcastle-doelman Martin Dúbravka, die een afstandsschot van Gündogan niet onder controle kreeg. De Spanjaard benutte de rebound.

Rodri maakte na ruim een uur spelen de 3-0 van City. De Spanjaard kopte raak uit een hoekschop van Kevin De Bruyne. In de negentigste minuut tekende Phil Foden met een intikker voor de vierde treffer en diep in blessuretijd zorgde Sterling uit een prachtige aanval voor het slotakkoord.

152 Manchester City profiteert optimaal van misstap Liverpool

Everton verlaat degradatiezone

Eerder op de dag won Everton met 1-2 bij Leicester City. Door de zege verlieten 'The Toffees' de degradatiezone, waar Leeds United juist in terechtkwam door een 2-1-nederlaag bij Arsenal.

Everton kwam tegen het al uitgespeelde Leicester City uitstekend uit de startblokken. Vitaliy Mykolenko opende met een goed schot na zes minuten de score, maar via Patson Daka incasseerde de ploeg van trainer Frank Lampard vijf minuten later alweer de gelijkmaker: 1-1.

In een open wedstrijd kwam Everton na een half uur opnieuw op voorsprong. Mason Holgate tikte de bal in de rebound binnen, waarna Everton het in het restant van het duel vooral aan doelman Jordan Pickford had te danken dat de voorsprong niet opnieuw verspeeld werd.

Bij Everton ontbrak Donny van de Beek vanwege een blessure. De ploeg uit Liverpool lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. Dankzij de zege klimt Everton, dat nog nooit degradeerde uit de Premier League, naar de veilige zestiende plaats.

Arsenal is een stap dichter bij de eerste CL-deelname sinds seizoen 2016/2017. Arsenal is een stap dichter bij de eerste CL-deelname sinds seizoen 2016/2017. Foto: Getty Images

Arsenal nadert CL-ticket

Waar Everton goede zaken deed in de strijd tegen degradatie, raakte Leeds United juist dieper in de problemen. Door een 2-1-nederlaag bij Arsenal zakte de ploeg naar de achttiende plek, die aan het einde van het seizoen degradatie betekent.

Arsenal stond binnen tien minuten al op een 2-0-voorsprong dankzij twee treffers van aanvaller Eddie Nketiah, die in het seizoen 2019/2020 nog op huurbasis bij Leeds speelde. In de tweede helft tekende Diego Llorente voor de aansluitingstreffer, maar wist Leeds de comeback niet te voltooien.

Door de zege profiteert Arsenal van het puntenverlies van Tottenham Hotspur, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde bij Liverpool. Arsenal heeft met nog drie duels te gaan vier punten meer dan nummer vijf Tottenham. De top vier speelt komend seizoen Champions League-voetbal. Donderdag staan de rivalen tegenover elkaar.

Het al gedegradeerde Norwich City verloor in eigen huis met ruime cijfers van West Ham United. Doelman Tim Krul moest vier treffers incasseren, terwijl de thuisploeg aanvallend niets wist te bewerkstelligen: 0-4.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League