Erik ten Hag ligt niet wakker van het puntenverlies van Ajax bij AZ in de jacht op de landstitel in de Eredivisie. De coach van de Amsterdammers is zelfs best tevreden met het 2-2-gelijkspel in Alkmaar.

"2-2 bij AZ is een goede uitslag. We hadden het stuur in de titelstrijd in handen en dat hebben we nog steeds. Het is nu zaak de spirit hoog te houden, positief te blijven en erin te blijven geloven", zei Ten Hag in het AFAS Stadion in gesprek met ESPN.

Ajax leidde na een overwegend sterke eerste helft halverwege met 0-1 door een treffer van Brian Brobbey. AZ kwam in de tweede helft beter voor de dag en stevende door goals van Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen zelfs af op een 2-1-overwinning, maar Edson Álvarez kopte Ajax in de 86e minuut toch nog naar een punt.

Ook Ten Hag zag dat zijn ploeg na rust minder goed speelde in Alkmaar. "We hadden meer moeten doen om aan de bal te blijven. Dat deden we niet goed genoeg. Daardoor maakten we de tegenstander sterk en kwam AZ zelfs op voorsprong."

Erik ten Hag zag Ajax in de tweede helft een voorsprong uit handen geven tegen AZ. Erik ten Hag zag Ajax in de tweede helft een voorsprong uit handen geven tegen AZ. Foto: Getty Images

'Het is duidelijk dat we beter moeten verdedigen'

Vooral de tweede treffer van de thuisploeg was Ten Hag een doorn in het oog. Steven Berghuis was Evjen helemaal kwijt bij een voorzet van Jesper Karlsson, waardoor de Noor doelman Maarten Stekelenburg van dichtbij kon passeren.

"Dat we beter hadden moeten verdedigen, is duidelijk. Zo'n tweede goal mag niet gebeuren. We moeten door blijven dekken tot de situatie onder controle is", aldus Ten Hag, die desondanks heeft genoten. "Het was een intense wedstrijd met veel emotie, een echte derby. 2-2 is misschien wel een terechte uitslag."

Het verschil met nummer twee PSV blijft vier punten, omdat de Eindhovenaren later op zondag een 0-2-voorsprong verspeelden tegen Feyenoord: 2-2.