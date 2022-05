Koploper Ajax is zondag aan een dure nederlaag ontsnapt in de strijd om de landstitel in de Eredivisie. De Amsterdammers speelden de uitwedstrijd tegen AZ met 2-2 gelijk en kunnen PSV tot op twee punten zien naderen.

Ajax kwam aan het einde van de eerste helft nog wel op voorsprong via Brian Brobbey. AZ knokte zich na rust terug en ging door treffers van Vangelis Pavlidis en Hakon Evjen even aan de leiding in het AFAS Stadion, maar Edson Álvarez redde in de slotfase een punt voor de koploper.

Door het gelijkspel tegen AZ wordt Ajax dit weekend sowieso nog geen kampioen én kan PSV dichterbij komen. De Eindhovenaren moeten dan wel in De Kuip winnen van Feyenoord (aftrap 16.45 uur). De titelrace wordt komende week beslist met de laatste twee speelronden, die woensdag en zondag op het programma staan.

Niet alleen deed Ajax slechte zaken in de titelstrijd, de ploeg van scheidend trainer Erik ten Hag zag ook een einde komen aan de zegereeks in de Eredivisie. Na de 2-1-nederlaag bij Go Ahead Eagles eind februari boekten de Amsterdammers zeven overwinningen op rij in de competitie.

AZ houdt door het punt nog zicht op de vierde plek, die in handen is van FC Twente. De club uit Enschede verloor zaterdagavond verrassend van Fortuna Sittard en heeft twee punten meer. De nummer vier hoeft niet mee te doen aan de play-offs en plaatst zich rechtstreeks voor de voorronde van de Conference League.

Ajax maakt goede indruk in beginfase

Met Sébastien Haller en Brobbey (in een 4-4-2-formatie) voor het eerst samen aan de aftrap begon Ajax gretig tegen AZ. De fraaie combinaties van de Amsterdammers leverden veel gevaarlijke situaties, maar weinig grote kansen op. Brobbey schoot wel een keer van dichtbij op Peter Vindahl Jensen, maar deed dat in buitenspelpositie.

Na de veelbelovende beginfase van Ajax liet AZ zich ook steeds vaker in het vijandelijke strafschopgebied zien. Vrijwel al het gevaar kwam van buitenspeler Jesper Karlsson, die het tot vier keer toe van afstand probeerde. Slechts een van die pogingen belandde tussen de palen, maar dat schot van de Zweed ging recht op Stekelenburg af.

Het initiatief bleef in handen van Ajax, dat dankzij Brobbey een sterk aanspeelpunt in de voorhoede had. Zijn fysieke kracht leidde in de 42e minuut ook tot de 0-1. De huurling van RB Leipzig werd weggestuurd door Kenneth Taylor, schudde Pantelis Hatzidiakos van zich af en verschalkte Vindahl Jensen met een fraaie lob.

AZ knokt zich in tweede helft helemaal terug

In de tweede helft kwam de wedstrijd wat meer tot leven. Direct na de aftrap was Karlsson dicht bij de gelijkmaker, maar het schot van de Zweed ging rakelings naast. Aan de andere kant voorkwam Vindahl Jensen dat Brobbey van dichtbij zijn tweede treffer van de middag kon maken.

Het was een van de weinige momenten dat Ajax zich in het strafschopgebied van AZ liet zien. De Alkmaarders drongen steeds meer aan en dat leidde tien minuten na rust al in een kans voor Pavlidis, die al zittend op de grond een rollertje produceerde. In de 62e minuut mocht de Griekse spits alsnog juichen; hij kopte raak na een voorzet op maat van Owen Wijndal en maakte zijn vierde treffer in de laatste vijf duels.

Het antwoord van het slordig spelende Ajax bleef lange tijd uit. Sterker: kwam AZ een kwartier voor tijd plots op voorsprong door onoplettendheid achterin bij Ajax. Evjen stond helemaal vrij bij een verdwaalde voorzet van Karlsson en liet Stekelenburg van dichtbij kansloos.

In de jacht op de gelijkmaker kostte het Ajax veel moeite om goede kansen te creëren tegen het compact spelende AZ. Na een misser van de verder onzichtbare Haller - hij werkte al vallend van dichtbij over - viel de gelijkmaker alsnog. Álvarez kopte in de 86e minuut fraai raak uit een corner van Steven Berghuis en sleepte een mogelijk cruciaal punt uit het vuur in de nog altijd spannende titelstrijd.