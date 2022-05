Mario Götze begint in basis bij PSV voor de cruciale topper met Feyenoord in de Eredivisie. De Duitse spelmaker is op tijd fit verklaard nadat hij vorige week ontbrak tegen Willem II. Feyenoord treedt met dezelfde basisspelers aan die de club donderdag in Marseille aan de finale van de Conference League hielpen.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Opstelling PSV Mvogo; Mauro Júnior, Teze, Gutiérrez, Max; Sangaré, Götze, Veerman; Doan, Zahavi, Gakpo.

De 29-jarige Götze miste het duel met Willem II (4-2-zege) omdat hij kampte met een griepje. Inmiddels is de middenvelder, die dit seizoen goed is voor vier doelpunten en vier assists in de Eredivisie, helemaal fit verklaard voor het duel in De Kuip.

Bij PSV ontbreekt aanvoerder André Ramalho in de wedstrijdselectie. De verdediger heeft nog altijd last van een enkelblessure die hem vorige week zondag ook parten speelde in de thuiswedstrijd tegen Willem II. Noni Madueke is wel terug van een spierblessure, maar begint op de bank. Ritsu Doan krijgt de voorkeur als rechtsbuiten.

PSV moet zondag een goed resultaat halen in De Kuip om in de race te blijven voor de landstitel. Een nederlaag betekent dat koploper Ajax een voorsprong van minstens vier punten heeft op de ploeg van trainer Roger Schmidt. Ajax speelt op dit moment de uitwedstrijd tegen AZ. Er zijn na zondag nog twee duels te spelen in de Eredivisie.

Feyenoord start met dezelfde formatie als donderdag in Marseille. Foto: Pro Shots

Feyenoord ongewijzigd na Europees succes

Feyenoord-trainer Arne Slot ziet drie dagen na het bereiken van de finale in de Conference League geen reden om zijn spelers rust te geven. De Rotterdammers treden met dezelfde elf basisspelers aan als donderdag, toen Feyenoord standhield tegen Olympique Marseille (0-0) en een plek in de eindstrijd uit het vuur sleepte.

Dat betekent dat spits Cyriel Dessers zijn concurrent Bryan Linssen op de bank houdt en Lutsharel Geertruida als rechtsachter opnieuw de voorkeur krijgt boven Marcus Pedersen. Geertruida scoorde vorige week twee keer tegen Fortuna Sittard (1-3).

Feyenoord heeft nog genoeg om voor te spelen tegen PSV, ook al zijn de Rotterdammers al uitgeschakeld in de titelstrijd. Bij een gelijkspel is de ploeg van Slot zeker van de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Europa League. Mocht Feyenoord de Conference League winnen, dan stroomt het door naar de groepsfase.

Feyenoord-PSV begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Het duel zou aanvankelijk om 14.30 uur beginnen, maar op verzoek van Feyenoord werd het aanvangstijdstip verplaatst. Feyenoord wilde na de halve finale in Marseille meer rusttijd.

