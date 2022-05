Aniek Nouwen is zondag met Chelsea kampioen geworden in de Women's Super League (WSL). De ploeg uit Londen had op de slotdag van het seizoen aan een 4-2-overwinning op het Manchester United van Jackie Groenen genoeg om de titel veilig te stellen.

Concurrent Arsenal van Vivianne Miedema sloot het seizoen eveneens af met een zege - West Ham United werd door twee goals na rust met 0-2 verslagen - maar dat was niet voldoende. Chelsea eindigt met een punt meer dan 'The Gunners'.

De 23-jarige Nouwen begon op de bank tegen Manchester United en maakte na een uur spelen haar opwachting. Op dat moment stond Chelsea al met 3-2 voor. Vlak daarna zorgde WSL-topscorer Sam Kerr met een schitterende volley voor het slotakkoord.

Chelsea stond bij rust nog met 1-2 achter op het eigen Kingsmeadow. Bij Manchester United had Groenen een basisplek. De middenvelder werd in de slotfase uit het veld gehaald.

Het is de eerste keer in de nog prille historie van de Women's Super League dat een ploeg de landstitel drie seizoenen op rij verovert. Chelsea speelt volgende week ook nog de FA Cup-finale tegen Manchester City op Wembley.

Op grote afstand van Chelsea en Arsenal wordt de derde plek bezet door Manchester City, dat met 0-4 bij Reading won. Het Manchester United van Groenen eindigt als vierde en plaatst zich daardoor niet voor de Champions League.