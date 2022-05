Revelatie Union Sint-Gillis is zondag voor het eerst sinds half oktober de koppositie in de Belgische Jupiler Pro League kwijtgeraakt. Club Brugge won met 0-2 van de grote concurrent en staat nu eerste. In Frankrijk leed Peter Bosz met Olympique Lyon een pijnlijke nederlaag in de strijd om Europees voetbal.

Club Brugge boekte zondag een cruciale zege in de Belgische titelstrijd. Dante Vanzeir miste aan het begin van de tweede helft namens Union Sint-Gillis een penalty, waarna Club in de slotfase profiteerde door goals van Hans Vanaken en Antonio Nusa: 0-2.

De ploeg van trainer Alfred Schreuder, die Noa Lang een basisplaats gaf en Ruud Vormer en Bas Dost op de bank hield, heeft nu 43 punten, evenveel als Union. Club is koploper, omdat het zonder afronding een half punt meer heeft dan de concurrent.

Union promoveerde vorig seizoen naar het hoogste niveau en stond deze jaargang sinds de elfde speelronde verrassend bovenaan in België. Na de reguliere competitie had de kleine club uit Brussel vijf punten meer dan Club Brugge.

In de Jupiler Pro League worden de punten gehalveerd na de eerste 34 wedstrijden, waardoor Club Brugge al wat dichterbij kwam. Nu is de zeventienvoudig landskampioen voor het eerst in zeven maanden koploper.

Club en Union treffen elkaar woensdag in Brugge. Er zijn nog drie wedstrijden te spelen in de kampioenschapsronde.

Stand kampioenschapsronde Jupiler Pro League 1. Club Brugge: 3-43 (+3)

2. Union Sint-Gillis: 3-43 (0)

3. Anderlecht: 2-33 (-2)

4. Royal Antwerp FC: 2-33 (-1)

Peter Bosz zag Olympique Lyon verliezen in Metz. Peter Bosz zag Olympique Lyon verliezen in Metz. Foto: Pro Shots

Olympique Lyon verliest door late goal

In de Franse Ligue 1 lijkt Bosz met Olympique Lyon naast Europees voetbal te grijpen. De ploeg van de Nederlandse coach ging zondag in de slotfase met 3-2 onderuit bij laagvlieger Metz en staat op een bijna onoverbrugbare achterstand op nummer vijf RC Strasbourg.

Lyon kende een slechte start tegen FC Metz, dat dit seizoen tegen degradatie uit de Ligue 1 vecht en bij aanvang van het duel onderaan in de Franse competitie stond. Na veertig minuten spelen stond het 2-0 door goals van Vincent Pajot en Didier Lamkel Zé.

Lyon kwam nog voor rust terug in de wedstrijd. Moussa Dembélé maakte op aangeven van veertienvoudig Oranje-international Kenny Tete de 2-1. Na de rode kaart voor Thiago Mendes in de 68e minuut leek een nederlaag onafwendbaar voor Lyon, maar vijf minuten voor tijd maakte Dembélé de 2-2. In de blessuretijd ging Metz alsnog met de zege aan de haal. Farid Boulaya maakte de winnende treffer.

Met nog twee wedstrijden te spelen staat Lyon vijf punten achter op nummer vijf Strasbourg, dat zaterdag met 0-1 won bij Stade Brest. De nummer vijf in Frankrijk kwalificeert zich aan het einde van het seizoen voor de Conference League.

Strijd om Europees voetbal in Ligue 1 4. Stade Rennes 35-62 (+41)

5. RC Strasbourg 36-60 (+20)

6. OGC Nice 35-60 (+15)

7. Olympique Lyon 36-56 (+13)

8. RC Lens 35-55 (+11)

