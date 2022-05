FC Twente heeft de landstitel in de Eredivisie Vrouwen nog niet veroverd. Concurrent Ajax moest zondag verliezen van PEC Zwolle om Twente voor de zevende keer in de geschiedenis aan de schaal te helpen, maar de club uit Amsterdam won met 7-0.

Bij rust stond het 2-0 voor de ploeg van trainer Danny Schenkel, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij Ajax. Nikita Tromp en Chasity Grant waren trefzeker voor de hoofdstedelingen.

Na de onderbreking werd het door twee doelpunten van Nadine Noordam, een goal van Romée Leuchter, een treffer van Tiny Hoekstra en de tweede goal van Tromp 7-0 voor de thuisploeg. Voor Leuchter was het haar 23e competitiedoelpunt van het seizoen. Ze had daar slechts 22 duels voor nodig. Alleen Twente-spits Fenna Kalma scoorde vaker (32 goals).

Door de zege van Ajax moet FC Twente minstens een week wachten op het kampioenschap. Mocht de ploeg van scheidend trainer Robert de Pauw volgende week thuis winnen van PSV, dan is titelprolongatie een feit. Bij aanvang van de voorlaatste speelronde is het gat tussen beide clubs drie punten.

Na de 2-1-zege op Feyenoord is PSV zeker van de derde plaats in de Eredivisie Vrouwen. Na de openingstreffer van PSV (een eigen doelpunt van Samantha van Diemen) kwam Feyenoord nog op 1-1 via Pia Rijsdijk, maar dankzij een benutte strafschop van Desiree van Lunteren ging PSV alsnog met de driepunter aan de haal.

De derde plaats levert echter niks op voor PSV. Alleen de kampioen en de nummer twee plaatsen zich voor de Champions League. Vorig seizoen eindigde PSV als tweede, waardoor de Eindhovense vrouwenploeg deze jaargang debuteerde in het Europese clubtoernooi. Daarin werd het in de tweede voorronde uitgeschakeld door het Arsenal van Vivianne Miedema.