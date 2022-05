Sc Heerenveen en NEC hebben zondag goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal. Heerenveen won door twee goals van Amin Sarr in de slotfase met 1-2 van Vitesse en NEC pakte in blessuretijd de zege tegen Go Ahead Eagles (1-0).

Heerenveen staat nu achtste, met evenveel punten als nummer negen NEC. Go Ahead Eagles heeft als nummer elf een achterstand van twee punten met nog twee duels te gaan.

Heerenveen en NEC profiteerden optimaal van de misstappen van de concurrentie. FC Groningen verloor zaterdagavond voor eigen publiek verrassend met 1-2 van Sparta Rotterdam en Heracles Almelo ging met 2-0 onderuit bij Willem II.

De nummers vijf tot en met acht doen na het reguliere seizoen mee aan de play-offs om Europees voetbal. Zoals het er nu voorstaat zijn AZ, Vitesse, FC Utrecht en Heerenveen de vier clubs die om één ticket voor de tweede voorronde van de Conference League gaan strijden.

Strijd om plek 8 in Eredivisie 8. sc Heerenveen: 32-38 (-10)

9. NEC: 32-38 (-12)

10. FC Groningen 32-36 (-10)

11. Go Ahead Eagles 32-36 (-11)

12. SC Cambuur 32-35 (-18)

13. Heracles Almelo 32-34 (-12)

Sarr maakt vierde én vijfde goal in laatste zes duels

Vitesse-Heerenveen werd na een kwartier tijdelijk stilgelegd, omdat achter een van de doelen in Gelredome rookbommen werden afgestoken. Eén rookbom werd op het veld gegooid, waarna scheidsrechter Richard Martens besloot het duel even te staken. De wedstrijd ging na een oponthoud van enkele minuten weer verder.

De stand was op dat moment nog 0-0. Daar kwam vlak voor rust verandering in door een rake strafschop van Matús Bero. De middenvelder van Vitesse mocht aanleggen vanaf 11 meter na een overtreding van Milan van Ewijk op Jacob Rasmussen en ingrijpen van de VAR. Het was al de zesde penalty die Heerenveen in het kalenderjaar 2022 tegen kreeg in de Eredivisie.

In de tweede helft was er weinig opwinding in Arnhem, totdat de net ingevallen Anthony Musaba een kwartier voor tijd alle ruimte kreeg van de Vitesse-verdediging. De vleugelaanvaller gaf voor op Sarr en de Zweed tekende voor de gelijkmaker: 1-1.

Acht minuten later werd Sarr diep gestuurd door Nicolas Madsen, een andere invaller, en de 21-jarige spits schoot Heerenveen met zijn vijfde goal in de laatste zes duels naar een zeer belangrijke zege.

Vitesse-Heerenveen lag even stil door rookbommen. Vitesse-Heerenveen lag even stil door rookbommen. Foto: Pro Shots

Cissoko matchwinner voor NEC

Bij de vroege wedstrijd NEC-Go Ahead Eagles was er lange tijd bar weinig te beleven. Het hoogtepunt voor rust was het eerbetoon van de NEC-supporters aan Édgar Barreto, zelf aanwezig op de tribune. Fans hielden een spandoek omhoog met daarop het verzoek om het aflopende contract van de momenteel geblesseerde clubicoon zo snel mogelijk te verlengen.

NEC en Go Ahead stevenden ook in de tweede helft af op een doelpuntloos gelijkspel, maar in extremis was daar Ibrahim Cissoko. De invaller stond in de 92e minuut op de goede plek om een voorzet van Mikkel Duelund binnen te werken en voorkwam dat NEC voor de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning bleef.

De ploeg van trainer Rogier Meijer boekte zijn eerste thuiszege sinds eind oktober (3-0 tegen FC Groningen). Go Ahead verloor voor het derde duel op rij.