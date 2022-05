NEC heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal. In een teleurstellend duel met concurrent Go Ahead Eagles schoot Ibrahim Cissoko de Nijmegenaren in blessuretijd naar de eerste thuiszege sinds 31 oktober: 1-0.

Op een leuk eerste kwartier na viel er bar weinig te beleven voor rust. Het hoogtepunt was het eerbetoon van de NEC-supporters aan Édgar Barreto, zelf aanwezig in het vak. Fans hielden een spandoek omhoog met daarop het verzoek om het contract van de momenteel geblesseerde clubicoon zo snel mogelijk te verlengen.

Na rust was het spel niet veel beter in Nijmegen. NEC en Go Ahead stevenden af op een doelpuntloos gelijkspel, maar in extremis was daar Cissoko. De invaller stond op de goede plek om een voorzet van Mikkel Duelund binnen te werken en voorkwam dat NEC voor de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning bleef.

De ploeg van trainer Rogier Meijer, die in oktober 2021 tegen FC Groningen voor het laatst won voor eigen publiek, profiteerde bovendien optimaal van de misstappen van de concurrentie. FC Groningen verloor zaterdagavond verrassend voor eigen publiek met 1-2 van Sparta Rotterdam en Heracles Almelo ging met 2-0 onderuit bij Willem II.

De achtste positie, die aan het einde van het seizoen goed is voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal, is nu in handen van NEC. Go Ahead Eagles heeft twee punten minder en bezet de tiende positie.

Zoals het er nu naar uitziet zijn AZ, Vitesse en FC Utrecht de andere drie clubs die in de play-offs voor een Europees ticket mogen strijden. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.

Strijd om plek 8 in Eredivisie 8. NEC 32-38 (-12)

9. FC Groningen 32-36 (-10)

10. Go Ahead Eagles 32-36 (-11)

11. sc Heerenveen 31-35 (-11)

12. SC Cambuur 32-35 (-18)

13. Heracles Almelo 32-34 (-12)