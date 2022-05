Ajax treedt zondag met Brian Brobbey en Sébastien Haller in de spits aan in de mogelijke kampioenswedstrijd tegen AZ. Trainer Erik ten Hag kiest opnieuw voor een systeem met vier middenvelders en twee aanvallers. Daarin is geen plaats voor Steven Berghuis en Noussair Mazraoui.

Opstelling AZ Vindahl Jensen; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Clasie; Evjen, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling Ajax Stekelenburg; Rensch, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Álvarez, Taylor; Haller, Brobbey.

Ten Hag stond op voorhand voor een puzzel bij Ajax omdat deze week Perr Schuurs, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Antony wegvielen met blessures. Zij komen dit seizoen helemaal niet meer in actie.

Daartegenover stond de terugkeer van Mazraoui, Berghuis en Edson Álvarez. Van het trio heeft alleen Álvarez een basisplaats. Mohammed Kudus en Youri Regeer, die vorige week nog tegen PEC (3-0) speelden toen Ajax voor het eerst in een 4-4-2-systeem aantrad, zijn net als Mazraoui en Berghuis naar de bank verwezen. Tadic begint als schaduwspits in Alkmaar en rechtsachter Devyne Rensch krijgt de voorkeur boven Mazraoui.

Brobbey en Haller speelden nog nooit samen in de basis bij Ajax, omdat Ten Hag altijd vasthield aan het traditionele 4-3-3-systeem. Na de zwaarbevochten overwinning op NEC (0-1) gooide de coach zijn opstelling om, al had dat ook te maken met de vele geblesseerden in zijn selectie. Ook nu zijn ploeg minder is gehavend, kiest Ten Hag voor twee spitsen.

Ajax kan tegen AZ voor de 36e keer in de clubhistorie kampioen van Nederland worden. Daarvoor moet de ploeg van trainer Ten Hag zelf winnen van AZ en concurrent PSV later op de dag de topper met Feyenoord (aftrap 16.45 uur) verliezen. Met nog drie duels te spelen heeft koploper Ajax een voorsprong van vier punten op nummer twee PSV.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Trainer Erik ten Hag heeft gekozen voor Brian Brobbey en Sébastien Haller in de spits bij Ajax. Trainer Erik ten Hag heeft gekozen voor Brian Brobbey en Sébastien Haller in de spits bij Ajax. Foto: Pro Shots

AZ nog volop in de race voor plek vier

Bij AZ zijn verdediger Sam Beukema, middenvelder Tijjani Reijnders en aanvaller Zakaria Aboukhlal geslachtofferd na het late gelijkspel van vorige week tegen Sparta Rotterdam (1-1). Pantelis Hatzidiakos, Dani de Wit en Hakon Evjen zijn hun vervangers.

Na de nederlaag van FC Twente van afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard (1-2) heeft AZ nog alle kansen op de vierde plaats in de Eredivisie. Die plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorronde van de Europa League. De nummer vijf speelt play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League.

AZ-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Aanvankelijk zou Feyenoord-PSV ook om 14.30 uur beginnen, maar de KNVB verplaatste het duel op verzoek van Feyenoord naar 16.45 uur. Feyenoord plaatste zich donderdag bij Olympique Marseille voor de finale van de Conference League en wilde meer rusttijd hebben.

Volg de ontwikkelingen van AZ-Ajax is ons liveblog