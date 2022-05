Fred Rutten is door Erik ten Hag gepolst om assistent bij Manchester United te worden. De geboren Gelderlander koos er echter voor om Ruud van Nistelrooij vanaf volgend seizoen te assisteren bij PSV zodat hij zijn kleinkinderen nog kan zien.

"Het klopt dat ik gepolst ben door Erik ten Hag om assistent bij Manchester United te worden", bevestigde Rutten zondag in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "Ik kan hier zeggen dat het niet zo is, maar het is wel zo. Mensen in de voetballerij kunnen vrij snel van één plus één twee maken."

"Iedereen maakt zijn eigen keuzes in zijn leven. Je stapt weer in zo'n trein. Als je daar in de trein zit, stopt die nooit. Ik heb een gezin en kleinkinderen en die wil ik af en toe ook nog weleens zien. Ik heb het er met Erik over gehad."

"Het kan ook zo zijn dat ik me helemaal niet lekker voel bij zo'n project. Ik ben een paar jaar minder in het voetbal actief geweest. Dan is het heel mooi als de kleinkinderen opa ook weleens kunnen zien. Daar kan ik dan ook een keer een balletje met ze trappen."

Om die reden zal de 59-jarige Rutten vanaf volgend seizoen actief zijn als assistent van Van Nistelrooij bij PSV, die Roger Schmidt opvolgt. Voormalig topspits Van Nistelrooij tekende eind maart een driejarig contract in Eindhoven en zal naast Rutten ook geassisteerd worden door André Ooijer en Javier Rabanal.

Ten Hag en Rutten werkten in het verleden samen bij FC Twente (2006-2008) en PSV (2009-2012). Bij beide clubs was Rutten toen de hoofdcoach en Ten Hag de assistent. Laatstgenoemde tekende vorige maand een driejarig contract bij Manchester United. Hij komt over van Ajax, waar hij grote successen vierde. Rutten was sinds vorig jaar technisch adviseur bij NEC. In 2019 was hij bij Anderlecht voor het laatst actief als trainer.

'Van Nistelrooij wist mij te triggeren'

Van Nistelrooij wist Rutten te "triggeren" om aan de slag te gaan bij PSV. "We hebben bij mij thuis in de kamer anderhalf uur of twee uur zitten praten. Niet alleen over voetbal. Er zijn ook andere dingen in het leven. Daarin heeft Ruud mij wel getriggerd."

Rutten zal Van Nistelrooij vooral begeleiden bij zijn eerste klus als hoofdtrainer bij een seniorenploeg. De voormalig Oranje-international is dit seizoen actief als coach van de beloften van PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

"Ik vind dat Ruud al wel wat ervaring heeft", aldus Rutten. "Hij heeft al bagage en een aantal elftallen getraind, bij Jong PSV en ook PSV onder de 18. Ook bij het Nederlands elftal heeft hij al de nodige routine opgedaan."

"Ruud is er klaar voor, zo komt het op mij over. Ik ben daarbij positief kritisch. Ik beschouw PSV als een Champions League-club. Alles wat je doet, moet daarbij in dienst staan van die gedachte."