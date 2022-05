Feyenoord-PSV ·

16' GOAL PSV! 0-1



Kokcü leidt de goal van Gakpo in, met het zoveelste balverlies van de Turk. Overigens neemt de aanvoerder van PSV de bal wel heel lekker mee en schiet vervolgens koelbloedig binnen in de korte hoek. PSV doet wat het moet doen en komt op voorsprong in De Kuip!