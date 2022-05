AZ-Ajax ·

42' GOAL Ajax! 0-1



Brobbey laat het zien in Nijmegen als invaller, maar ook als basisklant in Alkmaar! De spits is scherp op de lange bal van Taylor, terwijl Hatzidiakos daar zich enorm op verkijkt. Keeper Vindahl Jensen komt wel uit, maar de lob van Brobbey is perfect. Ajax op voorsprong in dit beladen duel!