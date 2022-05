Interim-manager Ralf Rangnick en de spelers van Manchester United schamen zich voor de competitienederlaag van zaterdag tegen Brighton & Hove Albion. De club ging op ontluisterende wijze onderuit bij de middenmoter uit de Premier League (4-0), waardoor toekomstig trainer Erik ten Hag volgend seizoen geen Champions League speelt met de Engelse recordkampioen.

"Ik kan me alleen maar verontschuldigen voor de supporters", zei Rangnick na afloop tegen Sky Sports. "Het was een verschrikkelijk optreden en een vernederende nederlaag. Van het begin tot het einde waren we niet goed genoeg en werden we afgetroefd op de belangrijke plekken in het veld."

Manchester United kwam al na vijftien minuten spelen op achterstand tegen de ploeg van verdediger Joël Veltman en wist geen moment in de wedstrijd te komen. Na rust kreeg de afgang voor de twintigvoudig landskampioen van Engeland gestalte: in een tijdsbestek van elf minuten scoorde Brighton drie keer.

Na de 4-0 van Leandro Trossard in de zestigste minuut zongen fans van Manchester United dat de spelers het niet waard zijn om in het shirt van de Engelse grootmacht te lopen. Aanvoerder Bruno Fernandes kon de supporters niet anders dan gelijk geven. "Wat we vandaag hebben gedaan, was inderdaad niet goed genoeg om in dit shirt te spelen."

125 Brighton vernedert Manchester United

Geen CL-voetbal voor Ten Hag

De oorwassing aan de Engelse zuidkust had verstrekkende gevolgen voor Manchester United. De nummer zes van de Premier League kan zich na de derde nederlaag in de afgelopen vijf duels niet meer plaatsen voor de Champions League en lijkt volgend seizoen veroordeeld tot het spelen van de Europa League.

Dat is vanzelfsprekend slecht voor Erik ten Hag, die volgend seizoen de manager op Old Trafford is. De huidige coach van Ajax tekende vorige maand een driejarig contract, met een optie voor nog één jaar. Ten Hag staat hoogstwaarschijnlijk voor een flinke renovatie.

Manchester United kan namelijk terugkijken op het slechtste seizoen ooit in de Premier League. Nog nooit haalde de club in de Engelse competitie, die sinds 1992 bestaat, zo weinig punten als deze jaargang (maximaal 61 punten). Het oude record stond op 64 punten en dateert van het seizoen 2013/2014.