Bij trainer Xavi is naar eigen zeggen een "last van zijn schouders" gevallen nadat FC Barcelona zaterdag een ticket voor de Champions League bemachtigde. De Spaanse grootmacht won zaterdagavond van Real Betis (1-2) en eindigt daardoor sowieso bij de beste vier in La Liga.

"Het had een veel moeilijker seizoen kunnen worden", zei Xavi, die in november de ontslagen Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona opvolgde. "We stonden in november niet eens op een plaats die recht gaf op de Europa League."

"Misschien hebben we niet altijd goed gespeeld, maar we hebben een winnende ziel en altijd karakter getoond. Met het halen van de Champions League is de eerste doelstelling bereikt en is er een last van mijn schouders gevallen. We horen in de Champions League thuis. Nu gaan we voor de tweede plaats."

Sinds de komst van Xavi keerde het tij bij FC Barcelona, dat onder Koeman naar het rechterrijtje in La Liga was afgedaald. De Spanjaard kreeg daarbij wel hulp van voorzitter Joan Laporta, die ondanks financiële problemen toestond om te investeren in de selectie.

Zo kwamen Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang naar Camp Nou. Vooral laatstgenoemde had een belangrijke bijdrage aan de ommekeer van de 26-voudig landskampioen, waar de Nederlanders Luuk de Jong, Frenkie de Jong en Memphis Depay onder contract staan. Hij scoorde negen keer in veertien competitieduels.

Volgens Xavi smaakt de geslaagde ommekeer naar meer, ook al is de landstitel onhaalbaar. Real Madrid kroonde zich vorige week voor de 36e keer in de geschiedenis tot Spaans landskampioen. "We kunnen niet nog zo'n seizoen spelen als het huidige. We moeten strijden om de titels."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga