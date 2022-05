Manager Jürgen Klopp weigert de titelstrijd in de Premier League op te geven na het puntenverlies van Liverpool in de topper tegen Tottenham Hotspur (1-1). 'The Reds' kunnen zondag op drie punten worden gezet als Manchester City thuis wint van Newcastle United.

"Dit is een belangrijk punt, want we hebben één punt meer dan voor de wedstrijd", zei Klopp na de puntendeling tegen Tottenham. "We kennen allemaal de situatie. We staan nu bovenaan. Mijn favoriete situatie is als City en wij al onze wedstrijden verliezen en wij daardoor bovenaan blijven. Maar we weten allemaal dat dit niet gaat gebeuren."

Klopp deed er op zijn persconferentie alles aan om de druk op zijn ploeg weg te nemen. Zo ziet hij geen reden waarom de spelers neerslachtig moeten zijn na het gelijkspel tegen Tottenham, ook al zou dat weleens beslissend kunnen zijn in de titelstrijd. Na het duel van Manchester City met Newcastle United zijn er nog drie wedstrijden te spelen in de Premier League.

"We moeten ons niet gaan gedragen alsof we op een begrafenis zijn", aldus Klopp. "In mijn leven gebeuren er veel ergere dingen. Ik kan het me niet voorstellen, maar stel je voor dat City verliest. Het zou dan toch te gek voor woorden zijn dat we dan niet meer in de titel geloven?"

Liverpool kan zondag door Manchester City op drie punten worden gezet. Foto: Getty Images

Klopp: 'Tottenham is een ploeg van wereldklasse'

Liverpool mocht niet klagen met het gelijkspel tegen Tottenham. De ploeg van Klopp keek vlak na rust tegen een achterstand aan door een doelpunt van Son Heung-min. Het was aan een treffer van Luis Díaz een kwartier voor tijd te danken dat de thuisploeg alsnog met een punt aan de haal ging.

"Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik ben erg blij met de prestaties van mijn ploeg", zei Klopp. "Tottenham is een team van wereldklasse en een topploeg in de Premier League. Dat is niet makkelijk, zeker als je met 1-0 achter komt. Gelukkig hielden we het hoofd koel. Dit kon een keer gebeuren."

Manchester City neemt het zondag om 17.30 uur op tegen Newcastle United, dat dit seizoen al uitgespeeld is. Voor de ploeg van manager Joseph Guardiola is het de eerste wedstrijd na de dramatische uitschakeling door Real Madrid in de halve finales van de Champions League.