Trainer Dick Schreuder gelooft na een slechte zaterdag nog altijd in de handhaving van PEC Zwolle. De Zwollenaren speelden met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht en wonnen als enige van de degradatiekandidaten niet in de Eredivisie.

"We weten allemaal dat we moeten winnen, maar ik denk dat ze vandaag er alles aan hebben gedaan. Meer konden ze niet doen", zei Schreuder na afloop van het gelijkspel tegen FC Utrecht tegen de NOS.

Voor PEC Zwolle voelde de puntendeling als een nederlaag, omdat concurrenten Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en Willem II allemaal wonnen. Daardoor zijn de 'Blauwvingers' weer hekkensluiter in de Eredivisie en zijn de degradatiezorgen acuut in Zwolle.

Met nog twee wedstrijden te spelen heeft PEC twee punten minder dan Sparta Rotterdam, dat als nummer zestien virtueel veroordeeld is tot de nacompetitie om lijfsbehoud. Directe handhaving lijkt een illusie voor PEC: nummer vijftien Fortuna heeft vijf punten meer dan de ploeg van Schreuder.

De coach weigert de moed op te geven ondanks de slechte uitgangspositie van PEC. "Of PEC erin blijft? Ik moet nog steeds ja zeggen. Of ik er ook echt in geloof? Natuurlijk geloof ik er nog in. En mijn spelers doen dat ook nog."

Stand onderaan Eredivisie 13. Heracles Almelo 32-34 (-12)

14. RKC Waalwijk 32-32 (-15)

15. Fortuna Sittard 32-32 (-31)

16. Sparta Rotterdam 32-29 (-22)

17. Willem II 32-29 (-28)

18. PEC Zwolle 32-27 (-23)

De spelers van Fortuna Sittard waren euforisch na de verrassende zege op FC Twente. Foto: ANP

Ontlading bij Sparta en Fortuna is 'enorm'

Bij Fortuna Sittard (zege op FC Twente) en Sparta Rotterdam (winst bij FC Groningen) waren ze vanzelfsprekend door het dolle heen na de belangrijke driepunter in de degradatiestrijd. Vooral de knappe zege van Fortuna bij nummer vier Twente sprong in het oog.

"Ik ben megatrots op hoe de jongens gevochten hebben", zei coach Sjors Ultee na afloop tegen ESPN. "We hebben alleen maar lopen tegenhouden. Dat is niet het mooiste, misschien is het wel antivoetbal zoals ik uit veel monden heb gehoord. Maar iedereen begrijpt dat in onze positie alles geoorloofd is om drie punten te pakken en een grote stap naar handhaving te zetten. De ontlading is enorm."

Ook bij kersverse Sparta-trainer Maurice Steijn was de opluchting van zijn gezicht te scheppen na de zege in Groningen. "Er kwam wat extra druk op deze wedstrijd omdat we zagen dat al onze concurrenten hadden gewonnen of gelijk gespeeld. Des te lekkerder als je 'm over de streep trekt."

Komende woensdag ontvangt Sparta hekkensluiter PEC Zwolle, een cruciale wedstrijd in de degradatiestrijd. "We gaan wederom een finale spelen", aldus Steijn. "Zeker na vanavond is het nog spannender geworden. Ik hoop dat we dit nog twee keer kunnen brengen."