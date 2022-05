FC Barcelona heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning in La Liga geboekt. De ploeg van coach Xavi won dankzij een prachtig doelpunt van Jordi Alba diep in de blessuretijd met 1-2 bij Real Betis. In Frankrijk grepen Justin Kluivert, Pablo Rosario en Calvin Stengs met OGC Nice naast de nationale beker.

Memphis Depay en Frenkie de Jong hadden beiden een basisplaats bij Barcelona. Memphis kreeg in de eerste helft een kans op de openingstreffer, maar de inzet van de aanvaller werd gekeerd door Beits-doelman Rui Silva. Eerder in de wedstrijd belandde een kopbal van Ronald Araújo via de handen van Silva op de paal.

Nadat Memphis halverwege de tweede helft was gewisseld, kwam Barcelona een klein kwartier voor tijd op voorsprong via Ansu Fati. De invaller schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de linkerhoek.

Barcelona kon niet lang van de voorsprong genieten, want drie minuten later zorgde Marc Bartra voor de gelijkmaker. De oud-speler van Barcelona kopte raak uit een vrije trap van Nabil Fekir.

Barcelona leek op puntenverlies af te stevenen, maar in de 94e minuut bezorgde Alba zijn ploeg op schitterende wijze toch nog de winst. De linksback volleerde de bal in het dak van het doel na een voorzet van Dani Alves.

Dankzij de overwinning verstevigt Barcelona de tweede plaats op de ranglijst. De Catalanen hebben met drie duels voor de boeg vijf punten voorsprong op nummer drie Sevilla, dat zondag nog op bezoek gaat bij Villarreal.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

99 Alba schiet Barcelona in slotfase naar overwinning

Nice moet Franse beker aan Nantes laten

In Frankrijk verloren Kluivert, Rosario en Stengs met OGC Nice de finale van de Coupe de France. De Zuid-Franse ploeg ging in de finale in Parijs met 1-0 onderuit tegen FC Nantes.

Ludovic Blas kroonde zich tot matchwinner in het Stade de France. De middenvelder benutte kort na rust een strafschop voor Nantes.

Rosario had een basisplaats bij Nice en werd na ruim een uur spelen gewisseld. Kort daarvoor kwam Kluivert in het veld, terwijl Stengs de hele wedstrijd op de bank bleef.

Nantes veroverde voor de vierde keer in de clubgeschiedenis de Coupe de France. Eerder won de ploeg de Franse beker in 1979, 1999 en 2000.