PEC Zwolle moet steeds meer vrezen voor degradatie uit de Eredivisie. De ploeg van coach Dick Schreuder speelde zaterdag voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen FC Utrecht.

Hidde ter Avest bracht Utrecht na een klein half uur op voorsprong. De rechtsback kopte raak uit een hoekschop van Adam Maher.

Enkele minuten voor rust kwam Gervane Kastaneer tot scoren voor PEC, maar zijn treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Ruim een kwartier voor tijd kwamen de Zwollenaren wel langszij door een doelpunt van Daishawn Redan. De spits schoot hard raak op aangeven van Pelle Clement.

Anastasios Douvikas was direct na de gelijkmaker dicht bij de 1-2 voor Utrecht, maar faalde oog in oog met Kostas Lamprou. Ook PEC kreeg via Clement nog een kans op de winnende goal, maar er werd niet meer gescoord in Zwolle.

Teleurstelling bij PEC na de goal van Utrecht. Foto: Pro Shots

PEC heeft vijf punten achterstand op vijftiende plek

Door het gelijkspel komt PEC steeds dieper in de problemen. De ploeg staat met nog twee wedstrijden voor de boeg zeventiende en heeft vijf punten achterstand op de veilige vijftiende plaats.

De onderste twee ploegen degraderen aan het einde van het seizoen rechtstreeks uit de Eredivisie en de nummer zestien moet play-offs om promotie/degradatie spelen.

FC Utrecht staat zevende en is dankzij het gelijkspel nu zeker van de play-offs om Europees voetbal.

