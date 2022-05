Schalke 04 keert een jaar na de degradatie terug in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen knokte zich zaterdag tegen FC St. Pauli terug van een 0-2-achterstand (3-2) en verzekerde zich zo van promotie uit de 2. Bundesliga. In Portugal kroonde FC Porto zich voor de dertigste keer tot landskampioen door bij rivaal Benfica met 0-1 te winnen.

Thomas Ouwejan maakte de negentig minuten vol bij Schalke 04 in de Veltins Arena. Extra bijzonder was dat de Duitse club de promotie exact 25 jaar na de UEFA Cup-winst afdwong. De spelers die in 1997 onder leiding van Huub Stevens Internazionale na strafschoppen versloegen in de finale waren aanwezig in het stadion.

Aanvankelijk zag het er niet goed uit voor Schalke 04, dat aan kop gaat in de 2. Bundesliga. Door twee goals van Igor Matanovic leidde St. Pauli halverwege met 0-2. Na rust was Simon Terodde twee keer trefzeker voor de thuisploeg en de Uruguyaan Rodrigo Zalazar maakte in de 78e minuut de winnende goal.

Zo werd het toch nog feest voor de ploeg van trainer Mike Büskens, terwijl St. Pauli-spelers Marcel Beifus en Matanovic rood kregen in de slotfase. Overigens is Büskens een van de spelers die in 1997 de UEFA Cup won met de club.

Schalke 04 is mogelijk niet de enige grote club die gaat terugkeren in de Bundesliga. Hamburger SV en Werder Bremen maken ook kans op promotie.

De UEFA Cup-winnaars van 1997 waren aanwezig bij de promotiewedstrijd van Schalke 04. De UEFA Cup-winnaars van 1997 waren aanwezig bij de promotiewedstrijd van Schalke 04. Foto: Getty Images

Porto maakt nog kans op dubbel

Het titelfeest van FC Porto werd nog bijna verpest door Benfica-spits Darwin Núnez, die dit seizoen met 26 doelpunten topscorer van de Portugese competitie is. Een treffer van de Uruguayaan werd tien minuten na rust afgekeurd wegens buitenspel.

FC Porto, waar de 39-jarige Pepe in de basis stond, hield Núnez in het vervolg van de wedstrijd van scoren af, waardoor het kampioenschap werd binnengehaald. Een goal van Zaidu Sanusi in de blessuretijd maakte het kampioensfeest compleet.

De ploeg uit Porto lost met het kampioenschap Sporting CP af. De afgelopen vijf jaar slaagde geen enkel team erin om de landstitel in Portugal te prolongeren. Benfica is de recordhouder met 37 landstitels.

Dankzij het kampioenschap is FC Porto verzekerd van Champions League-voetbal in het komende seizoen. Sporting CP wordt sowieso tweede en neemt daarmee het Portugese CL-ticket in. Benfica speelt komend seizoen in de Europa League.

FC Porto heeft op 22 mei kans op de dubbel, want dan staat de ploeg van trainer Conceição in de bekerfinale. Daarin neemt Porto het op tegen de verrassende finalist Tondela, dat in de competitie slechts zestiende staat.