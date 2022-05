FC Porto is zaterdag voor de dertigste keer kampioen van Portugal geworden. De ploeg van trainer Sérgio Conceição deed dat door bij rivaal Benfica met 0-1 te winnen.

Het titelfeest van FC Porto werd nog bijna verpest door Benfica-spits Darwin Núnez, die dit seizoen met 26 doelpunten topscorer van de Portugese competitie is. Een treffer van de Uruguayaan werd tien minuten na rust afgekeurd wegens buitenspel.

FC Porto, waar de 39-jarige Pepe in de basis stond, hield Núnez in het vervolg van de wedstrijd van scoren af, waardoor het kampioenschap werd binnengehaald. Een goal van Zaidu Sanusi in de blessuretijd maakte het kampioensfeest compleet.

De ploeg uit Porto lost met het kampioenschap Sporting CP af. De afgelopen vijf jaar slaagde geen enkel team erin om de landstitel in Portugal te prolongeren. Benfica is de recordhouder met 37 landstitels.

Dankzij het kampioenschap is FC Porto verzekerd van Champions League-voetbal in het komende seizoen. Sporting CP wordt sowieso tweede en neemt daarmee het Portugese CL-ticket in. Benfica speelt komend seizoen in de Europa League.

FC Porto heeft op 22 mei kans op de dubbel, want dan staat de ploeg van trainer Conceição in de bekerfinale. Daarin neemt Porto het op tegen de verrassende finalist Tondela, dat in de competitie slechts zestiende staat.