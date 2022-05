Fortuna Sittard heeft zaterdag een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De Limburgers wonnen door twee treffers van Zian Flemming met 1-2 bij FC Twente.

Flemming opende in de 25e minuut de score in De Grolsch Veste, maar twaalf minuten later was het via Twente-spits Ricky van Wolfswinkel weer gelijk. Nog voor rust zette Flemming de 1-2-eindstand op het scorebord. De middenvelder schoot in de 42e minuut op fraaie wijze een vrije trap binnen.

Fortuna komt door de overwinning op 32 punten en dat zijn er evenveel als nummer veertien RKC Waalwijk. Toch is de ploeg van Sjors Ultee nog lang niet zeker van handhaving, zeker omdat de degradatiekandidaten de laatste weken veel punten pakken.

Voor FC Twente betekent het verlies dat de derde plaats bijna onhaalbaar is. De ploeg van trainer Ron Jans heeft vijf punten achterstand op Feyenoord, dat zondag in De Kuip de topper speelt tegen PSV.

Een kopduel tussen Gijs Smal en Tijjani Noslin. Een kopduel tussen Gijs Smal en Tijjani Noslin. Foto: Pro Shots

Eerste nederlaag FC Twente sinds oktober

De nederlaag van Twente is opvallend omdat de club al drie maanden niet verloor. De laatste nederlaag in De Grolsch Veste dateerde zelfs van 24 oktober toen met 1-2 verloren werd van NEC. Tegen Fortuna ging het dus weer mis en dat was vooral de verdienste van Flemming, die zijn tiende en elfde doelpunt maakte van dit Eredivisie-seizoen.

Flemming opende in de 25e minuut de score, op aangeven van Ivo Pinto. Ricky van Wolfswinkel maakte in de 37e minuut gelijk. De spits van FC Twente had vlak voor zijn doelpunt ook al op de lat geschoten. Flemming scoorde vlak voor rust opnieuw met een fraai genomen vrije trap.

FC Twente drong na rust aan. Maar Fortuna Sittard bleef met veel moeite overeind. Liefst zes spelers van de bezoekers kregen een gele kaart, maar dat leverde wel drie punten op voor Fortuna, dat sinds 2018 op het hoogste niveau speelt.

Eredivisie-speelronde 32 Vrijdag 20.00 uur: Cambuur-RKC 1-1

Zaterdag 18.45 uur: Twente-Fortuna 1-2

Zaterdag 20.00 uur: PEC-FC Utrecht

Zaterdag 20.00 uur: Willem II-Heracles

Zaterdag 21.00 uur: Groningen-Sparta

Zondag 12.15 uur: NEC-Go Ahead

Zondag 14.30 uur: AZ-Ajax

Zondag 14.30 uur: Vitesse-Heerenveen

Zondag 16.45 uur: Feyenoord-PSV