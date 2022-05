Manchester United is zaterdag tegen een zeer pijnlijke nederlaag in de Premier League aangelopen. De ploeg van coach Ralf Rangnick ging met 4-0 onderuit op bezoek bij Brighton & Hove Albion en kan een ticket voor de Champions League vergeten.

United kwam in het Amex Stadium al na een kwartier op achterstand door een treffer van Moisés Caicedo. De Ecuadoraan schoot vanaf ruim 20 twintig meter raak en was voor het eerst trefzeker in de Premier League.

In het eerste kwartier na rust breidde Brighton de voorsprong uit naar 4-0. Marc Cucurella verdubbelde vroeg in de tweede helft de voorsprong op aangeven van Leandro Trossard en maakte net als Caicedo zijn eerste goal in de Premier League.

Even later liep Pascal Gross makkelijk door de verdediging van United heen en maakte hij de 3-0. Trossard zorgde in de zestigste minuut met een intikker voor de vierde treffer van Brighton.

Door de nederlaag kan United, waar Erik ten Hag volgend seizoen aan de slag gaat als coach, een Champions League-ticket definitief vergeten. 'The Red Devils' staan met nog één wedstrijd te spelen zesde en hebben vijf punten achterstand op nummer vier Arsenal.