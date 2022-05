Liverpool heeft zaterdag punten laten liggen in de strijd om de Engelse landstitel. 'The Reds' speelden op Anfield met 1-1 gelijk tegen Tottenham Hotspur. Eerder op de avond leed Manchester United een pijnlijke 4-0-nederlaag bij Brighton & Hove Albion, waardoor Erik ten Hag volgend seizoen niet met zijn ploeg in de Champions League uitkomt.

Liverpool en Tottenham creëerden in de eerste helft de nodige kansen, maar hadden het vizier beide niet op scherp staan. Zo kopte Virgil van Dijk enkele minuten voor rust op de lat namens de thuisploeg.

Elf minuten na de onderbreking was het wel raak voor Tottenham, waar Steven Bergwijn in de blessuretijd inviel. Son Heung-min tikte uit een mooie aanval van dichtbij raak op aangeven van Ryan Sessegnon.

Liverpool ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en die viel ruim een kwartier voor tijd. Luis Díaz zag een afstandsschot van richting veranderd worden door de verdediging van Tottenham. Daarna werd er niet meer gescoord op Anfield.

Ondanks het gelijkspel neemt Liverpool de koppositie in de Premier League wel over van Manchester City. Beide ploegen hebben nu evenveel punten, maar City speelt zondag nog thuis tegen Newcastle United. Na dit weekend zijn er nog drie speelrondes te gaan.

Manchester United vernederd door Brighton

Manchester United kwam in het Amex Stadium al na een kwartier op achterstand bij Brighton door een treffer van Moisés Caicedo. De Ecuadoraan schoot vanaf ruim twintig meter raak en was voor het eerst trefzeker in de Premier League.

In het eerste kwartier na rust breidde Brighton de voorsprong uit naar 4-0. Marc Cucurella verdubbelde vroeg in de tweede helft de voorsprong op aangeven van Leandro Trossard en maakte net als Caicedo zijn eerste goal in de Premier League.

Even later liep Pascal Gross makkelijk door de verdediging van United heen en maakte hij de 3-0. Trossard zorgde in de zestigste minuut met een intikker voor de vierde treffer van Brighton, waar Joël Veltman de hele wedstrijd meedeed.

Ten Hag heeft nog zicht op Europa League

Door het verlies kan United een Champions League-ticket definitief vergeten. 'The Red Devils' staan met nog één wedstrijd te spelen zesde en hebben vijf punten achterstand op nummer vier Arsenal. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League.

United, waar Ten Hag volgend seizoen aan de slag gaat als coach, heeft wel zes punten voorsprong op nummer zeven West Ham United, dat twee duels minder heeft gespeeld. De zesde plaats in de Premier League geeft recht op deelname aan de Europa League.

De nederlaag bij Brighton is niet de grootste voor United dit seizoen. Eind oktober werd de twintigvoudig landskampioen thuis met 0-5 vernederd door Liverpool.

Wel is het voor Manchester United sowieso het slechtste seizoen ooit in de Premier League (sinds 1992). Het is al zeker dat de ploeg het kleinste aantal punten pakte in een seizoen. Daarnaast kreeg United dit seizoen al de meeste tegendoelpunten (56) in een seizoen.

