John van den Brom is zaterdag al na zes weken ontslagen als trainer van Al Taawon. De Nederlander coachte de club uit Saoedi-Arabië slechts zeven wedstrijden.

Het is onduidelijk wat de reden is van het ontslag van de 55-jarige Van den Brom, die op 31 maart tekende bij Al Taawon. Zijn contract liep nog tot medio 2023.

Ook is onduidelijk of assistent-trainer Denny Landzaat eveneens moet vertrekken bij Al Taawon. Hij verliet begin april Willem II voor het Saoedische avontuur en dat werd hem niet in dank afgenomen door de Tilburgse club, die strijdt tegen degradatie.

Van den Brom begon bij Al Taawon met zes wedstrijden in de Aziatische Champions League, waar hij er twee van won. Donderdag zat de voormalig Oranje-international voor het eerst op de bank bij een competitiewedstrijd en die werd met liefst 0-4 verloren van Al Ettifaq. Het bleek het laatste duel van Van den Brom bij Al Taawon te zijn geweest.

Van den Brom vertrok in december bij Genk

Van den Brom zat zonder club na zijn ontslag bij KRC Genk. Bij de Belgische club kende hij met onder meer de bekerwinst een succesvol eerste seizoen, maar hij moest eind december alsnog vertrekken vanwege tegenvallende resultaten.

Eerder zat Van den Brom in het buitenland als trainer op de bank bij Anderlecht. In Nederland had hij de leiding bij AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, AZ en FC Utrecht.

Met ADO plaatste Van den Brom zich verrassend voor Europees voetbal en bij AZ was hij het langst in dienst. Hoogtepunten bij de Alkmaarse club waren de derde plaatsen in 2015 en 2018.