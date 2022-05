Eredivisie

Programma:

LIVE: Twente-Fortuna 1-2

20.00 uur: PEC Zwolle-FC Utrecht

20.00 uur: Willem II-Heracles

21.00 uur: Groningen-Sparta

Goedenavond en welkom in ons liveblog. Het kan een cruciale dag worden in de degradatiestrijd: vanavond komen de nummer 15, 16, 17 én 18 van de Eredivisie in actie. Hier houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen!