Chelsea heeft zaterdag een 2-0-voorsprong uit handen gegeven in de Premier League-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (2-2). Watford degradeerde door met 1-0 te verliezen van Crystal Palace.

De Amerikaanse zakenman Todd Boehly, die de nieuwe eigenaar lijkt te worden van Chelsea, zat zaterdag op de tribune op Stamford Bridge en zag Romelu Lukaku in korte tijd twee keer scoren. In de 56e minuut benutte de Belgische spits een strafschop en twee minuten later maakte hij de 2-0.

Zo was er weinig aan de hand voor Chelsea, tot Francisco Trincão in de 79e minuut de aansluitingstreffer maakte voor Wolverhampton Wanderers. Vervolgens maakte Conor Coady in de zevende minuut van de extra tijd de 2-2.

Hakim Ziyech kwam niet in actie voor Chelsea. De oud-Ajacied zat negentig minuten op de bank, terwijl Ki-Jana Hoever evenmin speeltijd kreeg bij Wolverhampton.

Ondanks de nederlaag blijft Chelsea met nog drie wedstrijden te gaan derde in de Premier League, op ruime afstand van Liverpool en Manchester City. Wolverhampton Wanderers staat in de middenmoot.

Programma en uitslagen Premier League Zaterdag: Chelsea-Wolverhampton 2-2

Zaterdag: Burnley-Aston Villa 1-3

Zaterdag: Brentford-Southampton 3-0

Zaterdag: Crystal Palace-Watford 1-0

Zaterdag 18.30 uur: Brighton-Manchester United

Zaterdag 20.45 uur: Liverpool-Tottenham

Zondag 15.00 uur: Leicester City-Everton

Zondag 15.00 uur: Arsenal-Leeds United

Zondag 15.00 uur: Norwich City-West Ham

Zondag 17.30 uur: Manchester City-Newcastle

Dolle vreugde bij Wolverhampton en de meegereisde fans. Dolle vreugde bij Wolverhampton en de meegereisde fans. Foto: Getty Images

Watford degradeert na een seizoen

Voor Watford is drie speelronden voor het einde het doek gevallen. De ploeg van trainer Roy Hodgson, die eerder deze week al meldde dat hij na dit seizoen vertrekt, verloor op Selhurst Park met 1-0 door een benutte strafschop van Wilfried Zaha in de 31e minuut. Watford was vorig jaar nog gepromoveerd uit het Championship.

Watford is de tweede Premier League-club die weet dat het degradeert. Hekkensluiter Norwich, van doelman Tim Krul, daalt ook af naar het tweede niveau. Fulham en Bournemouth zijn al zeker van promotie.

De onderste drie clubs in de Premier League degraderen en dus moet ook Burnley nog vrezen. De ploeg van Wout Weghorst en Erik Pieters verloor thuis met 1-3 van Aston Villa (1-3). Daardoor nemen de zorgen om lijfsbehoud toe bij de nummer zestien.

Bij de goal van Burnley, de 1-3 in de extra tijd van de Ivoriaan Maxwel Cornet, gaf Pieters de assist. Namens Aston Villa scoorden Danny Ings (zevende minuut), de Argentijn Emiliano Buendia (31e minuut) en Ollie Watkins (52e minuut).

Brentford tegen Southampton, twee clubs die nergens meer om spelen, eindigde in 3-0. De treffers van Brentford kwamen van de Zweed Pontus Jansson, de Congolees Yoane Wissa en de Noor Kristoffer Ajer.

Watford is gedegradeerd uit de Premier League. Watford is gedegradeerd uit de Premier League. Foto: Getty Images

Bekijk de stand in de Premier League