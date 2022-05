SC Freiburg moet vrezen voor het mislopen van een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De ploeg van doelman Mark Flekken verloor zaterdag op de voorlaatste speeldag ruim van Union Berlin (1-4). Borussia Dortmund boekte zonder Donyell Malen een plichtmatige 1-3-zege op Greuther Fürth.

Bij Freiburg-Union Berlin was er een hoofdrol weggelegd voor Sheraldo Becker, die de assist leverde bij de 0-2 en zelf de 0-3 maakte. Na rust deed Freiburg via Lucas Höler wat terug, maar maakte Andras Schafer de middag voor de thuisploeg nog pijnlijker: 1-4.

Door de forse nederlaag kan Freiburg de vierde plek verliezen aan RB Leipzig, dat zondag in actie komt tegen FC Augsburg en bij een zege naar de vierde plek klimt. Union Berlin klom naar de zesde plaats, goed voor een ticket voor de Conference League.

In tegenstelling tot Freiburg deed Bayer Leverkusen wél goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Leverkusen knokte zich naar een uitzege op TSG 1899 Hoffenheim (2-4). Dankzij de overwinning is Leverkusen zeker van een plek in de top vier en daarmee deelname aan de Champions League.

Plichtmatige zege van Borussia Dortmund

Zonder Donyell Malen, die vanwege een achillespeesblessure ontbrak, boekte Borussia Dortmund een simpele zege bij het al gedegradeerde Greuther Fürth. Bij de thuisploeg deed Nick Viergever de hele wedstrijd mee en ontbrak Jetro Willems vanwege een schorsing.

Julian Brandt opende de score binnen het half uur. Daarna kabbelde het duel voort en kwam de Greuther Fürth in de zeventigste minuut langszij. Kort daarna stelden Brandt en voormalig Fortuna-verdediger Felix Passlack orde op zaken: 1-3.

Oud-PEC-aanvaller Immanuel Pherai viel in de absolute slotfase nog in bij Dortmund, dat al zeker is van de tweede plek achter kampioen Bayern München. 'Der Rekordmeister' speelt zondag om de eer en wedstrijdpremie tegen VfB Stuttgart.

Bij FC Köln-VfL Wolfsburg maakte Micky van de Ven zijn basisdebuut voor de bezoekers. Wolfsburg won met 0-1 bij Köln, dat zich desondanks door de nederlaag van Hoffenheim verzekerde van Conference League-voetbal.

Napoli wint moeizaam bij Torino

Napoli is mathematisch nog niet uitgeschakeld voor de Italiaanse landstitel. De nummer drie van de Serie A won dankzij een goal van Fabián Ruiz nipt bij middenmoter Torino (0-1) en verkleinde daarmee de achterstand op AC Milan en Internazionale.

Zondag kan de titel-droom van de Napolitanen definitief voorbij zijn als AC Milan wint op bezoek bij Hellas Verona. Met nog twee wedstrijden te spelen bedraagt de achterstand van Napoli op AC Milan vier punten en op Internazionale vijf.

Van een ticket voor de Champions League was Napoli al zeker, maar de derde plaats lijkt dankzij de zege ook veilig. Met nog twee speeldagen voor de boeg heeft de ploeg van trainer Luciano Spalletti vier punten meer dan Juventus.

