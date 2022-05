De FIFA heeft zaterdag het beroep afgewezen dat Algerije had aangetekend tegen de uitslag van het cruciale play-offduel met Kameroen om een WK-ticket. Het Noord-Afrikaanse land vond dat er in de met 2-1 verloren wedstrijd sprake was van "schandalige arbitrage" en wilde dat het duel zou worden overgespeeld.

Volgens de Algerijnse bond heeft de scheidsrechter cruciale fouten gemaakt in de return, onder meer bij de openingstreffer van Kameroen. De FIFA ging daar niet in mee, zo blijkt uit een brief die de bond van het land heeft gepubliceerd.

Algerije won in Kameroen de eerste wedstrijd in de beslissende play-off nog met 1-0, maar kwam in de return op een 0-1-achterstand. RKC Waalwijk-verdediger Ahmed Touba trok de stand ver in de verlenging gelijk en leek Algerije zo naar het WK te koppen, maar diep in de blessuretijd maakte Karl Toko Ekambi de winnende voor Kameroen.

Op basis van uitdoelpunten plaatste Kameroen zich zodoende voor het WK van eind dit jaar in Qatar. 'De Ontembare Leeuwen' spelen op het WK in de groepsfase tegen Brazilië, Servië en Zwitserland.

Door het afwijzen van het beroep loopt Algerije definitief voor de tweede keer op rij het WK mis. In 2014 deed het land voor het laatst mee aan de mondiale titelstrijd. Toen strandde het in de achtste finales.