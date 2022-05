SC Cambuur leek vrijdagavond op weg naar een thuisnederlaag tegen RKC Waalwijk, maar werd diep in de extra tijd gered door een doelpunt van Milan Smit. De net negentienjarige spits maakte zijn eerste Eredivisie-goal en wist amper wat hem overkwam.

Smit mocht voor de vierde keer dit seizoen invallen bij Cambuur en kopte in de 95e minuut raak uit een hoekschop. De geboren Drent, die zich nu de jongste doelpuntenmaker van Cambuur ooit in de Eredivisie mag noemen, wist niet hoe hij moest juichen.

"Ik had echt geen idee wat ik moest doen. Uiteindelijk heb ik het maar gewoon gevierd met de thuissupporters. Dat is het mooiste wat er is. Fantastisch", zei Smit na de wedstrijd voor de camera van ESPN.

"Ik moest bij iedere kans scherp voor het doel zijn", vertelde hij over de opdracht die hij meekreeg toen hij inviel. "Mijn taak was om samen met Roberts Uldrikis voor de goals te zorgen. Ik ben er een paar keer dichtbij geweest en het is lekker dat het doelpunt nu valt."

Interim-trainer Dennis Haar van Cambuur was blij voor Smit. "Milan was al een aantal keer ingevallen en creëerde toen kansen. De keuze voor hem pakte lekker uit. Hij moet zich nog op veel punten ontwikkelen, maar er wordt een plan voor hem gemaakt om uiteindelijk de eerste spits van Cambuur te worden."

Yassin Oukili zette RKC Waalwijk op voorsprong in Leeuwarden. Foto: Pro Shots

Oosting: 'Dit voelt als een verlies'

Het scheelde weinig of Smit had de gelijkmaker nooit kunnen maken. In de slotfase dacht RKC namelijk op 0-2 te komen, maar na lang beraad door de VAR werd het doelpunt afgekeurd. Michiel Kramer, die het laatste zetje gaf, zou buitenspel hebben gestaan.

"We hadden deze wedstrijd kunnen én moeten winnen", zei RKC-trainer Joseph Oosting. "Bij ons tweede doelpunt stak de grensrechter zijn vlag omhoog, hij had iets gezien. Dat duurde allemaal zo lang. Het was allemaal discutabel. Dit voelt als een verlies."

Cambuur staat twaalfde met 35 punten en hoeft zich geen zorgen meer te maken in de Eredivisie. Voor nummer veertien RKC zijn de degradatieplaatsen wat dichterbij, al lijken ook de Waalwijkers op weg naar handhaving.