Feyenoord-fans kunnen de finale van de Conference League tegen AS Roma waarschijnlijk op grote schermen in De Kuip volgen. Als het lukt met de vergunningen en uitzendrechten, wil Feyenoord het stadion op woensdag 25 mei openstellen voor publiek.

In de Albanese hoofdstad Tirana kunnen slechts vierduizend supporters de Arena Kombëtare in om daar de finale te zien. Het stadion heeft een capaciteit van 22.500 plaatsen. De kaartverkoop verloopt via de UEFA.

Beide finalisten krijgen een deel van de beschikbare kaarten toegewezen. Supportersvereniging FSV De Feijenoorder verwacht dat zo'n achtduizend Rotterdamse fans naar Albanië reizen. Die zullen niet allemaal het stadion in kunnen.

Feyenoord wil nu dus grote schermen plaatsen in De Kuip, zodat veel supporters de eerste Europese finale van hun club in twintig jaar toch met elkaar kunnen volgen.

Vijf jaar geleden deed Feyenoord dat ook toen het kampioen kon worden in de uitwedstrijd tegen stadgenoot Excelsior. In een volle Kuip zagen de fans op de schermen dat hun ploeg met 3-0 verloor. Een week later haalde Feyenoord alsnog de landstitel binnen.

De Conference League-finale tussen Feyenoord en het AS Roma van coach José Mourinho begint op woensdag 25 mei om 21.00 uur. Feyenoord knokte zich donderdag naar de eindstrijd door Olympique Marseille op 0-0 te houden.