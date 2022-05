Een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly, die mede-eigenaar is van honkbalteam de Los Angeles Dodgers, heeft het winnende bod gedaan in de overnamestrijd rond Chelsea. De Premier League-club verwacht dat de deal eind mei rond is.

Het consortium, waar ook de investeringsmaatschappij Clearlake Capital, de Zwitserse miljardair Hansjörg Wyss en de Britse vastgoedontwikkelaar Jonathan Goldstein toe horen, heeft 4,25 miljard pond (bijna 5 miljard euro) over voor Chelsea.

De Britse overheid en de Premier League moeten de overname nog goedkeuren. Als de overname slaagt, wordt Chelsea de tiende club in de Premier League die volledig of deels in Amerikaanse handen is.

De op handen zijnde overname is goed nieuws voor Chelsea, dat haast had met de verkoop. De speciale licentie waaronder de Engelse topclub nu opereert, loopt aan het einde van deze maand af. Een nieuwe licentie is nodig om volgend seizoen weer in de Premier League te mogen spelen.

Chelsea is sinds 2003 in handen van Roman Abramovich. Foto: Getty Images

Abramovich zegt dat opbrengst naar goed doel gaat

Chelsea werd in maart, na de Russische inval in Oekraïne, te koop aangeboden door eigenaar Roman Abramovich. De Rus staat op een sanctielijst van de Britse overheid, omdat hij nauwe banden zou hebben met president Vladimir Poetin. Chelsea heeft daardoor te maken met allerlei restricties.

Volgens Abramovich gaat 100 procent van de opbrengst naar een goed doel. De verkoopsom zal in eerste instantie op een Britse bankrekening gestort worden. Vervolgens moet de Britse regering toestemming geven om geld van die rekening naar een andere rekening over te maken.

In Engelse media werd deze week gespeculeerd dat Abramovich bij de verkoop anderhalf miljard euro terug wilde krijgen, maar dat werd donderdag door een woordvoerder van de vermogende Rus ontkend.

Abramovich kocht Chelsea in 2003 voor zo'n 60 miljoen pond (ruim 70 miljoen euro). Dankzij zijn investeringen zijn de Londenaren uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. Vorig seizoen won Chelsea de Champions League.