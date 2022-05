Andries Jonker vertrekt als trainer van Telstar. De 59-jarige Amsterdammer had een voorstel om zijn contract te verlengen in beraad, maar besloot daar uiteindelijk niet op in te gaan.

Jonker wil graag een stap hogerop maken, liet hij vrijdag na de laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie weten aan NH Nieuws. Zijn ploeg ging in Kerkrade met 4-3 onderuit tegen Roda JC en eindigt op de negentiende plaats.

"Ik heb het geweldig naar mijn zin gehad", zei Jonker. "Ik ging altijd met een glimlach naar de club. Maar ik vind dat iemand het nu moet overnemen. Ik wil hoger, beter, meer. Sneller dan Telstar kan."

De voormalig assistent van Louis van Gaal bij Bayern München was bijna drie jaar lang trainer van Telstar. Hij volgde in juni 2019 Mike Snoei op en eindigde in zijn eerste seizoen op een knappe tiende plaats. Vorig jaar werd Telstar dertiende.

De 59-jarige trainer lichtte de spelersgroep pas na de wedstrijd tegen Roda JC in. "Ik kreeg een geweldig applaus in de kleedkamer, dat liet me niet onberoerd." Jonker wil actief blijven als hoofdtrainer. "Maar een nieuwe club heb ik op dit moment nog niet."

Jonker was in Nederland trainer van FC Volendam, MVV en Willem II. In Duitsland had hij VfL Wolfsburg onder zijn hoede. Bij Arsenal was hij jarenlang werkzaam als hoofd jeugdopleidingen.

