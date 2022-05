De voetbalsters van FC Twente zijn weer een stap dichter bij titelprolongatie in de Vrouwen Eredivisie gekomen. De ploeg uit Enschede won vrijdag met 1-3 bij ADO Den Haag.

FC Twente stond al na negentien minuten met 0-2 voor in Den Haag. Kayleigh van Dooren opende in de tiende minuut de score en Renate Jansen verdubbelde de voorsprong even later.

Vroeg in de tweede helft maakte Romy Speelman de aansluitingstreffer voor ADO. Het bleef lang spannend in Den Haag, maar in de slotfase besliste Marisa Olislagers de wedstrijd met een rake kopbal.

Dankzij de overwinning verstevigt FC Twente de koppositie. De Tukkers hebben zes punten meer dan nummer twee Ajax, dat zondag nog thuis tegen PEC Zwolle speelt.

Na dit weekend zijn er nog twee speelronden te gaan in de Vrouwen Eredivisie. Op de laatste speeldag spelen Ajax en FC Twente in Amsterdam tegen elkaar.

