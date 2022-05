NAC Breda en De Graafschap hebben vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie de laatste twee tickets voor de play-offs om promotie/degradatie veroverd. Almere City FC slaagde er door een nederlaag tegen Jong AZ niet in om zich te plaatsen.

NAC speelde weliswaar met 2-2 gelijk bij Excelsior, maar verzekerde zich als nummer acht van de ranglijst van deelname. Odysseus Velanas opende in de tiende minuut de score voor de Brabanders, waarna Thijs Dallinga en Reuven Niemeijer de achterstand omdraaiden. Dion Malone redde in blessuretijd een punt voor NAC.

De Graafschap speelde met 1-1 gelijk bij Jong Ajax. Jeffry Fortes bracht de Doetinchemmers op voorsprong en Arjany Martha tekende voor de gelijkmaker. De Graafschap sloot het seizoen weliswaar als negende af, maar die positie is voldoende voor een plek in de play-offs.

Als Almere City tweede was geworden in de vierde periodestand, dan was die ploeg in plaats van De Graafschap naar de play-offs gegaan. De Flevolanders verloren door een goal van Mexx Meerdink, de zoon van voormalig Oranje-international Martijn Meerdink, en twee treffers van Mohamed Taabouni met 0-3 van Jong AZ en eindigden achter Roda JC en FC Eindhoven in de periodestand.

Roda JC won in een spektakelstuk met 4-3 van Telstar. De Limburgers kwamen mede door twee doelpunten van Giovanni met 1-3 achter, maar Guus Joppen, Dylan Vente en Patrick Pflücke leidden hun ploeg in het slotkwartier naar de winst.

FC Emmen pakt ook vierde periodetitel

FC Eindhoven speelde met 2-2 gelijk bij het al gepromoveerde FC Volendam. Joey Sleegers bracht de Brabanders op een 0-2-voorsprong, waarna Gaetano Oristano de aansluitingstreffer maakte. Daryl van Mieghem redde in blessuretijd een punt voor Volendam.

De vierde periodetitel ging naar de al gepromoveerde kampioen FC Emmen, dat door goals van Lorenzo Burnet, Rui Mendes en Metehan Güçlü met 3-0 van ADO Den Haag won. Zodoende kreeg Roda als nummer twee de plaatsvervangende periodetitel, die goed is voor een plek in de play-offs. De ploeg uit Kerkrade was als nummer vijf van de reguliere ranglijst echter al zeker van deelname.

Ook Excelsior en ADO Den Haag pakten eerder al een ticket. Jong Ajax eindigde weliswaar als zevende, maar mag als beloftenploeg niet meedoen aan de play-offs.

In de overige vier wedstrijden in de laatste speelronde wonnen VVV-Venlo en TOP Oss bij respectievelijk Jong FC Utrecht (2-3) en MVV Maastricht (0-1) en speelden FC Den Bosch en Jong PSV gelijk bij respectievelijk Helmond Sport (1-1) en FC Dordrecht (1-1).

Teleurstelling bij Almere City na het mislopen van een ticket voor de play-offs. Teleurstelling bij Almere City na het mislopen van een ticket voor de play-offs. Foto: Pro Shots

