SC Cambuur is vrijdagavond aan een pijnlijke thuisnederlaag in de Eredivisie ontsnapt. De club uit Leeuwarden maakte in blessuretijd de gelijkmaker tegen laagvlieger RKC Waalwijk (1-1), dat nog altijd niet zeker is van lijfsbehoud.

SC Cambuur-verdediger Doke Schmidt zorgde in de 72e minuut met een eigen doelpunt voor de 0-1, waarna Milan Smit in de 95e minuut voorkwam dat Cambuur voor de zevende keer in de laatste acht duels verloor. De laatste zege van de Friezen dateert nog wel altijd van 26 februari, toen Fortuna Sittard met 2-1 werd verslagen.

Bij een overwinning op RKC had Cambuur de achtste plaats voor minimaal één dag overgenomen van FC Groningen, maar de play-offs zijn nu verder uit zicht. Ook Go Ahead Eagles, sc Heerenveen, NEC en Heracles Almelo maken nog een goede kans op de achtste plek en daarmee een ticket voor de play-offs om Europees voetbal.

RKC hoopte zich zo goed als zeker veilig te spelen in Leeuwarden, maar lijfsbehoud in de Eredivisie is nog geen zekerheid voor de Waalwijkers. De ploeg van trainer Joseph Oosting staat zes punten voor op PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en hekkensluiter Willem II, die later dit weekend nog in actie komen.

SC Cambuur ontsnapte in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen aan een nederlaag. Foto: ANP

Eigen doelpunt Schmidt past in matige wedstrijd

In een tamme eerste helft kreeg zowel Cambuur als RKC vlak voor rust een goede kans op de openingstreffer. Cambuur-aanvaller Issa Kallon verzuimde binnen te koppen na een strakke voorzet van Patrick Joosten en aan de andere kant tikte keeper Sonny Stevens een hard schot van RKC-middenvelder Yassin Oukili over de lat.

Vlak na rust leek Roberts Uldrikis alsnog voor de openingstreffer te zorgen. De Let werkte van dichtbij binnen en stond al op de boarding om een feestje met de fans te vieren, maar de vlag ging omhoog vanwege buitenspel. RKC was ondertussen ook dichtbij: Finn Stokkers zag zijn schot gekeerd worden en in de rebound belandde een als voorzet bedoeld schot van Richard van der Venne op de lat.

In de 72e minuut kwam RKC met veel fortuin alsnog op voorsprong. Een schot van Oukili belandde via keeper Stevens en het lichaam van Schmidt in het doel. Vlak voor tijd leek Hans Mulder de voorsprong nog te vergroten, maar zijn kopbal werd op de doellijn nog getoucheerd door Michiel Kramer en die stond buitenspel.

Na een minutenlang beraad van de VAR ging er definitief een streep door de 0-2, waarna Cambuur in de vijfde van in totaal acht minimale minuten blessuretijd toch nog toesloeg. Smit kopte raak uit een corner van Robin Maulun en sleepte met het eerste Eredivisie-doelpunt in zijn carrière een punt uit het vuur voor Cambuur.

