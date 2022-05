Internazionale heeft vrijdag een moeizame overwinning geboekt in de Serie A. De ploeg van coach Simone Inzaghi draaide voor eigen publiek een 0-2-achterstand tegen Empoli om in een 4-2-zege en is in ieder geval voor twee dagen koploper in de Serie A.

Inter begon belabberd aan de wedstrijd tegen Empoli en kwam al na vijf minuten verrassend op achterstand door een doelpunt van uitgerekend Inter-huurling Andrea Pinamonti. Vijf minuten later dacht Szymon Zurkowski de 0-2 te maken, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Na een klein half uur zorgde Kristjan Asllani wel voor de tweede goal van Empoli. De Albanees profiteerde daarbij wel van matig verdedigen van Stefan de Vrij, die net als Denzel Dumfries een basisplaats had bij Inter.

Nog voor rust kwam Inter op gelijke hoogte. In de veertigste minuut bracht Empoli-aanvoerder Simone Romagnoli de spanning terug door een eigen doelpunt en vlak voor de onderbreking zorgde Lautaro Martínez met een hard schot voor de gelijkmaker.

Martínez maakte halverwege de tweede helft met opnieuw een hard schot ook de 3-2 voor Inter. Die stand bleef lang op het scorebord staan, totdat invaller Alexis Sánchez de wedstrijd diep in blessuretijd besliste.

Dankzij de overwinning neemt Inter de koppositie in de Serie A in ieder geval voor twee dagen over van AC Milan. De 'Nerazzurri' hebben met nog twee duels voor de boeg een punt meer dan Milan, dat zondagavond nog op bezoek gaat bij Hellas Verona.

Lautaro Martínez scoorde tweemaal voor Internazionale. Foto: Getty Images

