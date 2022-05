Hoewel het reguliere seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen voorbij is, zijn nog niet alle beslissingen gevallen. In play-offs wordt nog gespeeld om promotie/degradatie en Europees voetbal. Dit zijn het programma en de uitslagen.

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde:

Maandag 9 mei, 20.00 uur: De Graafschap-FC Eindhoven 1-1

Dinsdag 10 mei, 18.45 uur: NAC Breda-ADO Den Haag 1-2

Dinsdag 10 mei, 21.00 uur: Excelsior-Roda JC 2-2

Vrijdag 13 mei, 20.00 uur: FC Eindhoven-De Graafschap 3-1

Zaterdag 14 mei, 16.30 uur: ADO Den Haag-NAC Breda 2-1

Zaterdag 14 mei, 20.00 uur: Roda JC-Excelsior 0-2

Halve finales:

Dinsdag 17 mei, 20.00 uur: ADO Den Haag-FC Eindhoven (D)

Woensdag 18 mei, 18.45 uur: Excelsior-Heracles Almelo (E)

Zaterdag 21 mei, 16.30 uur: FC Eindhoven-ADO Den Haag (D)

Zaterdag 21 mei, 20.00 uur: Heracles Almelo-Excelsior (E)

Finale:

Dinsdag 24 mei, 20.00 uur: Winnaar D-Winnaar E

Zondag 29 mei, 18.00 uur: Winnaar E-Winnaar D

* Kampioen FC Emmen en nummer twee FC Volendam zijn rechtstreeks naar de Eredivisie gepromoveerd. PEC Zwolle en Willem II degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie. Heracles eindigde als zestiende in de Eredivisie.

Tijdens de play-offs begint de ploeg die als hoogste is geëindigd op de ranglijst met een uitwedstrijd.

Play-offs Europees voetbal



Halve finales:

Donderdag 19 mei, 18.45 uur: sc Heerenveen-AZ (A)

Donderdag 19 mei, 21.00 uur: FC Utrecht-Vitesse (B)

Zondag 22 mei, 14.30 uur: AZ-sc Heerenveen (A)

Zondag 22 mei, 18.00 uur: Vitesse-FC Utrecht (B)

Finale:

Donderdag 26 mei, 20.00 uur: Winnaar A-Winnaar B

Zondag 29 mei, 14.30 uur: Winnaar B-Winnaar A

De ploeg die als hoogst is geëindigd in de Eredivisie begint de play-offs met een uitwedstrijd. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.