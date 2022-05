Hoewel het reguliere seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen voorbij is, zijn nog niet alle beslissingen gevallen. In play-offs wordt nog gespeeld om promotie/degradatie en Europees voetbal. Dit zijn het programma en de uitslagen.

Play-offs promotie/degradatie

Eerste ronde:

Maandag 9 mei, 20.00 uur: De Graafschap-FC Eindhoven 1-1

Dinsdag 10 mei, 18.45 uur: NAC Breda-ADO Den Haag 1-2

Dinsdag 10 mei, 21.00 uur: Excelsior-Roda JC 2-2

Vrijdag 13 mei, 20.00 uur: FC Eindhoven-De Graafschap 3-1

Zaterdag 14 mei, 16.30 uur: ADO Den Haag-NAC Breda 2-1

Zaterdag 14 mei, 20.00 uur: Roda JC-Excelsior 0-2

Halve finales:

Dinsdag 17 mei, 20.00 uur: ADO Den Haag-FC Eindhoven 2-1

Woensdag 18 mei, 18.45 uur: Excelsior-Heracles Almelo 3-0

Zaterdag 21 mei, 16.30 uur: FC Eindhoven-ADO Den Haag 1-2

Zaterdag 21 mei, 20.00 uur: Heracles Almelo-Excelsior 1-3

Finale:

Dinsdag 24 mei, 20.00 uur: Excelsior-ADO Den Haag

Zondag 29 mei, 18.00 uur: ADO Den Haag-Excelsior

* Kampioen FC Emmen en nummer twee FC Volendam zijn rechtstreeks naar de Eredivisie gepromoveerd. PEC Zwolle en Willem II en Heracles degraderen naar de Keuken Kampioen Divisie.

Tijdens de play-offs begint de ploeg die als hoogste is geëindigd op de ranglijst met een uitwedstrijd.

Play-offs Europees voetbal



Halve finales:

Donderdag 19 mei, 18.45 uur: sc Heerenveen-AZ (A) 3-2

Donderdag 19 mei, 21.00 uur: FC Utrecht-Vitesse (B) 3-1

Zondag 22 mei, 14.30 uur: AZ-sc Heerenveen (A) 2-0

Zondag 22 mei, 18.00 uur: Vitesse-FC Utrecht (B) 3-0 (na verlenging)

Finale:

Donderdag 26 mei, 20.00 uur: AZ-Vitesse

Zondag 29 mei, 14.30 uur: Vitesse-AZ

De ploeg die als hoogst is geëindigd in de Eredivisie begint de play-offs met een uitwedstrijd. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de Conference League.