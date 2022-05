Het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie is ten einde en dat betekent dat we weten welke clubs in de play-offs gaan strijden voor promotie naar de Eredivisie. Dit is het programma.

Eerste ronde

Maandag 9 mei, 20.00 uur: De Graafschap-FC Eindhoven (A)

Dinsdag 10 mei, 18.45 uur: NAC Breda-ADO Den Haag (B)

Dinsdag 10 mei, 21.00 uur: Excelsior-Roda JC (C)

Vrijdag 13 mei, 20.00 uur: FC Eindhoven-De Graafschap

Zaterdag 14 mei, 16.30 uur: ADO Den Haag-NAC Breda

Zaterdag 14 mei, 20.00 uur: Roda JC-Excelsior

Halve finales

Dinsdag 17 mei, 20.00 uur: NAC Breda/ADO Den Haag-De Graafschap/FC Eindhoven (D)

Dinsdag 18 mei, 18.45 uur: Roda JC/Excelsior-Nummer zestien Eredivisie (E)

Vrijdag 21 mei, 16.30 uur: De Graafschap/FC Eindhoven-NAC Breda/ADO Den Haag (D)

Vrijdag 21 mei, 20.00 uur: Nummer zestien Eredivisie-Roda JC of Excelsior (E)

Finale

Dinsdag 24 mei, 20.00 uur: Winnaar D-Winnaar E

Zondag 29 mei, 18.00 uur: Winnaar E-Winnaar D

* Kampioen FC Emmen en nummer twee FC Volendam zijn rechtstreeks naar de Eredivisie gepromoveerd. De nummer zeventien en achttien uit de Eredivisie degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

Tijdens de play-offs begint de ploeg die als hoogste is geëindigd op de ranglijst met een uitwedstrijd.