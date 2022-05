Davy Klaassen is vrijdag door de Eredivisie uitgeroepen tot Speler van de Maand april. Sc Heerenveen-spits Sydney van Hooijdonk nam de prijs voor het Talent van de Maand in ontvangst.

De 29-jarige Klaassen scoorde in de laatste vier speelrondes vier keer en was daarmee topscorer van de maand. Afgelopen weekend maakte hij twee doelpunten tegen PEC Zwolle en eerder was hij eenmaal trefzeker tegen zowel FC Groningen en Sparta Rotterdam.

In totaal liet Klaassen in april negen schoten op doel noteren. Tegen PEC scoorde hij voor het eerst sinds eind 2016 weer eens van buiten het zestienmetergebied. Verder kwam de middenvelder vorige maand tot 22 balcontacten in het vijandelijke zestienmetergebied, 23 balheroveringen en een passnauwkeurigheid van 82 procent.

Klaassen is de eerste speler van Ajax die dit seizoen de prijs voor Speler van de Maand krijgt. De 32-voudig Oranje-international won de prijs ook al eens in november 2020.

Van Hooijdonk werd voor de eerste keer verkozen tot Talent van de Maand. De aanvaller kwam in de afgelopen maand drie keer tot scoren in vier wedstrijden van Heerenveen, waarvan twee in de 'Derby van het Noorden' tegen FC Groningen.

Volledig Elftal van de Maand april: Fabian de Keijzer (FC Utrecht); Mauro Júnior (PSV), Daley Blind (Ajax), Eli Dasa (Vitesse); Orkun Kökçü (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Joey Veerman (PSV); Luis Sinisterra (Feyenoord), Vangelis Pavlidis (AZ), Ricky van Wolfswinkel (FC Twente) en Sydney van Hooijdonk (sc Heerenveen).