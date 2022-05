Heracles Almelo heeft vrijdag bevestigd dat Carlos Vicens vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer is. De huidige assistent van Josep Guardiola bij Manchester City tekent een contract tot medio 2024 bij de Eredivisionist.

"We denken met Carlos een hoofdtrainer te hebben die goed bij onze club past en dezelfde ambities nastreeft: aantrekkelijk voetbal spelen, spelers ontwikkelen en strijden voor de plekken zes tot tien in de Eredivisie", zegt technisch directeur Tim Gilissen.

Vicens is bij Heracles de opvolger van de Duitser Frank Wormuth, die na dit seizoen overstapt naar FC Groningen. De 39-jarige Spanjaard begon in 2017 als trainer in de jeugdopleiding van Manchester City en is dit seizoen assistent van Guardiola. Eerder in zijn trainerscarrière had hij enkele clubs in Spanje onder zijn hoede.

In zijn resterende weken bij Manchester City hoopt Vicens nog het vierde landskampioenschap onder Guardiola mee te maken. Met nog vier wedstrijden te gaan verdedigen de 'Citizens' een voorsprong van een punt op naaste belager Liverpool.

De koploper in de Premier League was ook nog lange tijd in de race om de Champions League te winnen, maar City ging deze week op dramatische wijze ten onder bij Real Madrid in de halve finales van het miljoenenbal.

Heracles kan in de slotfase van het seizoen nog een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal veiligstellen. De ploeg van scheidend trainer Wormuth staat nu elfde, maar is twee punten verwijderd van de achtste plaats. Heracles is al zo goed als zeker van lijfsbehoud; nummer zestien PEC Zwolle heeft acht punten minder.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie