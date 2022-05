De KNVB heeft besloten de nationale elftallen toch gewoon tegen Belarus te laten spelen en de boycot te beperken tot Rusland. De Oranjevrouwen nemen het daardoor in de WK-kwalificatie alsnog op tegen de Belarussische vrouwen.

"Aangezien de andere landen wel gewoon hun geplande interlands tegen Belarus blijven spelen, heeft een langdurige boycot door Nederland geen effect", zegt de KNVB vrijdag in een statement.

Er is bepaald dat de Oranjevrouwen op 28 juni alsnog tegen Belarus spelen, nadat de ploeg van bondscoach Mark Parsons op 12 april in Den Haag niet in actie wilde komen tegen het land, dat Rusland steunt in de oorlog met Oekraïne.

"We zijn verder gegaan dan de UEFA en de andere voetballanden, die wel gewoon hun geplande interlands tegen Belarus blijven spelen", vervolgt de KNVB vrijdag. "Elk signaal dat de oorlog zo snel mogelijk moest stoppen was welkom. De betreffende wedstrijd moest worden uitgesteld. Daarmee heeft Nederland een signaal afgegeven."

KNVB wil minimale aandacht voor interland

De KNVB nam het besluit om de boycot op te heffen in overleg met de spelersraad van de Oranjevrouwen. De wens van de bond is wel om het duel met Belarus achter gesloten deuren en zonder volksliederen af te werken. "We vinden nog steeds dat het regime in Belarus zich niet mag verheugen op internationale sportwedstrijden en daarom willen wij minimale aandacht voor deze wedstrijd."

De UEFA en FIFA bepaalden eerder al dat de thuiswedstrijden van Belarus niet in het Oost-Europese land en zonder publiek gespeeld moeten worden.

De KNVB nam met de boycot van Belarus een risico, temeer omdat poulegenoten van de Oranjevrouwen in de WK-kwalificatie - IJsland, Tsjechië en Cyprus - wel tegen het land speelden. Vicewereldkampioen Nederland kon het WK 2023, dat in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden wordt, daardoor mislopen. "En dat terwijl deelname aan een WK een brede impact heeft op het gehele Nederlandse vrouwenvoetbal", beseft de KNVB.

Het WK-kwalificatieduel met Belarus komt voor Nederland ruim een week voor de start van het EK in Engeland, waar Oranje titelverdediger is.