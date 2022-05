Erik ten Hag is lovend over de Europese prestaties van Feyenoord, dat zich donderdag ten koste van Olympique Marseille plaatste voor de finale van de Conference League. De trainer van Ajax ziet een kentering in de prestaties van de Nederlandse clubs in Europa.

"Jarenlang hebben we een beetje achter de feiten aangelopen in Europa", zei Ten Hag vrijdag op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA in de aanloop naar de Eredivisie-kraker van zondag tegen AZ.

"De kentering is nu zichtbaar. Ajax haalde in 2017 al de finale van de Europa League en nu staat Feyenoord in een finale. Schitterend. We mogen met z'n allen ongelooflijk trots zijn dat een Nederlandse club in de finale staat."

Zondag wacht voor Feyenoord weer een belangrijke wedstrijd. De Rotterdammers spelen in De Kuip de topper tegen PSV en bij winst kan Ajax zondag al kampioen worden. De Amsterdammers moeten dan wel winnen van AZ.

Ten Hag verwacht dat Feyenoord ook tegen PSV volle bak gaat, ook al is het kort na de zware halve finale tegen Marseille. "Er zit genoeg tijd tussen om te kunnen herstellen. Feyenoord komt bovendien vol euforie en energie terug en dat willen ze vasthouden."

Stand top 5 Eredivisie 1. Ajax 31-78 (+74)

2. PSV 31-74 (+42)

3. Feyenoord 31-67 (+42)

4. FC Twente 31-62 (+15)

5. AZ 31-59 (+22)

381 Bekijk de hoogtepunten van de historische halve finale van Feyenoord

Mazraoui kan rentree maken tegen AZ

Ajax heeft zich een week lang in alle rust kunnen voorbereiden op het treffen met AZ, al vielen de afgelopen dagen wel veel spelers weg door blessures. Perr Schuurs, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Antony komen dit seizoen niet meer in actie.

Daartegenover staat dat Noussair Mazraoui, Devyne Rensch, Steven Berghuis en Edson Álvarez weer fit zijn. "Zij zijn echt terug. Dat is het goede nieuws", zei Ten Hag, die niet wilde vertellen of Ajax net als afgelopen weekend tegen PEC Zwolle 4-4-2 gaat spelen tegen AZ. "We hebben weer mogelijkheden op de vleugels en zijn flexibel. We zullen zien hoe we het in gaan vullen."

AZ tegen Ajax begint zondag om 14.30 uur in het AFAS Stadion en staat onder leiding van arbiter Dennis Higler. Bij Feyenoord tegen PSV is de aftrap om 16.45 uur.