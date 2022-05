AS Roma heeft de 166 supporters die dit seizoen in Noorwegen aanwezig waren bij de verloren uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt een kaartje gegeven voor de finale tegen Feyenoord in de Conference League.

Eind oktober ging AS Roma in het groepsduel met liefst 6-1 ten onder in het Aspmyra Stadion. Het was de eerste keer dat een ploeg onder leiding van trainer José Mourinho zes tegendoelpunten kreeg. Ook in de thuiswedstrijd wisten de Romeinen overigens niet te winnen: 2-2.

Stuntploeg Bodø/Glimt schakelde in de achtste finales AZ uit en stuitte in de kwartfinales opnieuw op AS Roma. De club uit de Serie A nam revanche door de Noren over twee wedstrijden te verslaan (2-1-nederlaag en 4-0-overwinning).

AS Roma plaatste zich voor de finale door Leicester City uit te schakelen. Feyenoord speelde donderdag de return tegen Olympique Marseille doelpuntloos gelijk en dat was na de 3-2-overwinning genoeg om de finale te bereiken.

In de finale op 25 mei in de Albanese hoofdstad Tirana jaagt AS Roma op de eerste Europese prijs in de clubhistorie. Feyenoord kan voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 een Europees clubtoernooi winnen.