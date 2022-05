Vitesse houdt zondag in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zes rijen op de tribune aan de zuidkant gesloten, omdat de veiligheid hiervan verder moet worden onderzocht. Een onderzoeksbureau heeft ter hoogte van de rijen een afwijking in de opbouw van de tribune gevonden, waardoor de veiligheid niet kan worden gegarandeerd.

Daardoor zijn ongeveer negenhonderd stoelen op de Zuid-tribune zondag niet beschikbaar. Vitesse meldt dat er voor toeschouwers "meer dan voldoende uitwijkruimte is".

"Het is belangrijk om te vermelden dat er geen enkele aanleiding is om voor de overige tribunedelen en tribunes aan de veiligheid te twijfelen", wordt in een verklaring benadrukt. "De supporters kunnen dus veilig en verantwoord de wedstrijd bekijken en beleven."

De maatregel geldt vooralsnog alleen voor het duel met Heerenveen. Voor de wedstrijd tegen koploper Ajax op 15 mei wordt later een beslissing genomen. Vitesse, dat na het reguliere seizoen uitkomt in de play-offs om Europees voetbal, hoopt daar snel meer duidelijkheid over te geven.

Vitesse onderzocht de veiligheid van de tribunes naar eigen zeggen nadat eerder dit seizoen Eredivisie-stadions onveilig waren gebleken. Zo stortte in oktober een deel van de tribune van het stadion van NEC in, toen Vitesse-fans in het uitvak aan het springen waren.

De tribunes van het stadion van de rivaal uit Nijmegen werden in de afgelopen maanden grondig onderzocht en zijn inmiddels versterkt. Naar aanleiding van het incident kregen alle Nederlandse clubs de opdracht om na te laten kijken hoeveel belasting hun tribunes aankunnen.