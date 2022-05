PSV kan zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord weer beschikken over Mario Götze en Noni Madueke. Verdediger André Ramalho is er zeer waarschijnlijk niet bij in De Kuip.

"Voor Ramalho ziet het er niet heel goed uit. Hij heeft geen zware blessure, maar zijn enkel is toch wat pijnlijk. De kans dat hij er zondag bij is, acht ik niet al te groot", zei trainer Roger Schmidt vrijdag in zijn vooruitblik op de Eredivisie-topper, die om 16.45 uur begint.

"Ik verwacht Götze en Madueke terug bij de wedstrijdselectie. Mario is hersteld van de griep die hem vorig weekend parten speelde, Noni traint alweer enkele dagen voluit mee met de groep."

Schmidt hoopt zondag in de race te blijven voor de landstitel. Eerder op de dag, om 14.30 uur, neemt koploper Ajax het in Alkmaar op tegen AZ. Bij winst van Ajax en verlies van PSV zijn de Amsterdammers kampioen.

"We moeten er alles aan doen om in de race te blijven voor het hoogst haalbare. Daarnaast kunnen we de voorronde van de Champions League veiligstellen", aldus Schmidt, die het gat met Feyenoord bij winst vergroot tot tien punten.

381 Bekijk de hoogtepunten van de historische halve finale van Feyenoord

'Geen toeval dat Feyenoord in de finale staat'

PSV treft in Feyenoord een ploeg in euforische stemming. De Rotterdammers plaatsten zich donderdag ten koste van Olympique Marseille voor de finale van de Conference League.

"Ze maken een prima seizoen door, waarin ze goed voetbal spelen. Onder leiding van een uitstekende coach presteren ze naar behoren. Het is voor mij geen toeval dat ze in de finale van de Conference League staan", aldus Schmidt.

"We verwachten een zware wedstrijd. We hebben dit seizoen al meerdere malen een hoog niveau gehaald. Dat moeten we komend weekend wederom opbrengen."

Ook onder anderen Carlos Vinícius en Phillipp Mwene ontbreken bij PSV, dat vooral in defensief opzicht personele problemen kent. Armando Obispo en Olivier Boscagli zijn er ook niet bij.