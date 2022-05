Olympique Marseille-coach Jorge Sampaoli baalt er enorm van dat Dimitri Payet al tijdens de eerste helft uitviel tegen Feyenoord. De Argentijn noemt de blessure van zijn sterspeler cruciaal in de verloren strijd om een ticket voor de Conference League-finale.

Zonder Payet speelde Marseille minder overtuigend en kwam Feyenoord juist beter in de wedstrijd. Het 0-0-gelijkspel in Stade Vélodrome volstond voor de Rotterdammers om de eindstrijd te halen.

"We hebben er alles aan gedaan, al haalden niet alle spelers hun niveau. Eerlijk gezegd had het uitvallen van Payet veel invloed. Zonder hem moesten we voor een ander strijdplan kiezen", zei Sampaoli na de wedstrijd.

"We zochten naar andere manieren om Feyenoord pijn te doen, maar vonden niet echt een oplossing. We kwamen niet in de buurt van het doel. Ik moet mijn spelers wel nageven dat ze niet opgaven, ook al waren ze soms onnauwkeurig."

'Feyenoord speelt heel georganiseerd'

Marseille-verdediger Luan Peres baalde net als zijn trainer van het mislopen van de finale. De Braziliaan gaf hoog op van Feyenoord en hoopt dat hij het seizoen nog kan redden met zijn ploeg.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd. Feyenoord is zowel met als zonder bal erg goed en speelt heel georganiseerd", zei hij. "We balen van het resultaat en hebben nu nog drie wedstrijden om de Champions League te halen."

Drie speelrondes voor het einde van de competitie staat Marseille tweede achter kampioen Paris Saint-Germain in de Ligue 1. Stade Rennais en AS Monaco volgen op drie punten. De top twee gaat rechtstreeks de Champions League in.

Feyenoord staat woensdag 25 mei tegenover AS Roma in de Conference League-finale, die in Tirana wordt gespeeld.