Feyenoord is nog één zege verwijderd van het winnen van de Conference League én de daarmee gepaard gaande plaatsing voor de groepsfase van de Europa League. Dit zijn de mogelijke gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie.

Gaat Feyenoord op 25 mei in Tirana onderuit in de eindstrijd tegen AS Roma, dan verandert er niets. De ticketverdeling in de Eredivisie is dan als volgt:

Verdeling Europese tickets bij huidige stand Nummer 1 (hoofdtoernooi Champions League)

Nummer 2 (derde voorronde Champions League)

Nummer 3 (play-offs Europa League)

Nummer 4 (derde voorronde Conference League)

Nummer 5 (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

Nummer 6 (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

Nummer 7 (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

Nummer 8 (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

Wint Feyenoord de Conference League, dan heeft dat vooral gevolgen voor Feyenoord zelf. In dat scenario vervalt het startbewijs dat via de Eredivisie is afgedwongen door de Rotterdamse club. Het is niet zo dat er een extra Europees ticket komt voor Nederland.

Als Feyenoord de Conference League wint en als tweede eindigt in de Eredivisie, dan begint de club volgend seizoen in de derde voorronde van de Champions League. Feyenoord heeft het via de Conference League-winst verworven Europa League-ticket dan niet nodig.

Als Feyenoord de Conference League wint en als derde eindigt in de Eredivisie, dan hoeft de club volgend seizoen niet in actie te komen in de play-offs van de Europa League, maar plaatsen de Rotterdammers zich direct voor het hoofdtoernooi.

Als Feyenoord de Conference League wint en als vierde eindigt in de Eredivisie, dan vervalt het ticket voor de voorronde van de Conference League en speelt Feyenoord volgend seizoen in de groepsfase van de Europa League. Omdat de nummer drie van de Eredivisie zich plaatst voor de play-offs van de Europa League, is dit gunstig voor het aantal Nederlandse Europa League-deelnemers.

Als Feyenoord de Conference League wint en als vijfde eindigt in de Eredivisie, dan heeft de KNVB een probleem. De play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League beginnen namelijk al op 19 mei, zes dagen voor de Conference League-eindstrijd. En de finalewedstrijden van de play-offs zijn na de finale in Tirana. De vraag is dan waar de clubs voor spelen in de play-offs, want bij een eindzege van Feyenoord in de Conference League zijn alle Europese tickets verdeeld.

De kans dat dit laatste scenario werkelijkheid wordt, is overigens miniem. Nummer drie Feyenoord heeft in de Eredivisie met nog drie speelronden te gaan acht punten voorsprong op nummer vijf AZ.

Stand top 5 Eredivisie 1. Ajax 31-78 (+14)

2. PSV 31-74 (+42)

3. Feyenoord 31-67 (+42)

4. FC Twente 31-62 (+15)

5. AZ 31-59 (+22)