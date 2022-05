Orkun Kökçü werd donderdag kort na het bereiken van de Conference League-finale geconfronteerd met het gerucht dat hij rond zou zijn met een Italiaanse club en mogelijk met AS Roma, de tegenstander op 25 mei in Tirana. De middenvelder van Feyenoord zei dat hij daar niets van afwist en dat het voor hem ook weinig uitmaakt richting de eindstrijd.

"Ik heb geen idee. Mijn vader heeft de contacten en ik neem aan dat hij het me had verteld als er iets rond zou zijn", vertelde Kökçü voor de camera van ESPN.

Het gerucht dat de 21-jarige Kökçü akkoord zou zijn over een transfer kwam van Zeljko Petrovic, vorig seizoen nog assistent-trainer van Feyenoord. Hij zei bij Rijnmond dat hij gebeld was door de betreffende Italiaanse club, zonder te zeggen om welke club het gaat.

"Ik wil Roma gewoon kapotspelen in de finale. Alles voor Feyenoord", benadrukte Kökçu. "We hebben al historie geschreven door de finale te halen, maar nu willen we hem winnen ook."

'Ben aan de slag gegaan met personal trainer'

Kökçü, die op zijn dertiende bij Feyenoord in de jeugdopleiding terechtkwam, moest na de 0-0 tegen Olympique Marseille terugdenken aan het tweeluik in de voorronde tegen het Kosovaarse Drita afgelopen zomer. De Rotterdammers vlogen er bijna uit, waarna de Turks international met zichzelf aan de slag ging.

"Na Drita is een knop omgegaan bij mij. Ik ben gaan werken met een personal trainer, buiten de club om. Ik heb er veel aan gedaan om fitter te worden en met resultaat. Nu ik echt fit ben, heb ik meer in me dan ik eigenlijk dacht."

"Alles ging in hoog tempo tegen Marseille. Ik kon hier tot het gaatje gaan en de rest van het team ook. Dat moeten we in de finale weer doen."